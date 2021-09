Aktualisiert am

Einsatz in Florida : Polizei sucht Gabbys Freund in Naturschutzgebiet

Im weitläufigen Carlton Reserve in Florida sucht die Polizei nach dem verschwundenen Freund der vermissten Gabby Petito. Bild: dpa

Im Fall der verschwundenen Gabby Petito suchen die Behörden in einem Naturschutzgebiet in Florida nach ihrem ebenfalls vermissten Freund. Einsatzkräfte der Polizei und des FBI durchkämmten am Samstag das Carlton Reservat. „Es gibt derzeit falsche Berichte über eine Leiche, die dort gefunden wurde, wo wir suchen“, teilte die Polizei von North Port mit.

Der 23-Jährige sei am Dienstag zuletzt von seiner Familie gesehen worden. Warum diese den jungen Mann erst am Freitag als vermisst meldeten, blieb offen.

Der Mann war im Sommer mit seiner Freundin Gabby Petito zu einem Roadtrip durch die USA aufgebrochen. Die 22 Jahre alte Gabby kehrte nicht zurück. Seit Tagen suchen die Behörden fieberhaft nach ihr. Am 1. September kehrte der Freund laut Polizei alleine zurück nach Hause, zehn Tage später meldeten Petitos Eltern ihre Tochter als vermisst. Petitos Familie warf dem 23-Jährigen nun vor, sich zu verstecken. Er werde nicht vermisst, zitierte der Sender CNN den Anwalt der Familie Petito, Richard Stafford.

Der Fall hatte besondere Aufmerksamkeit erregt, weil das Paar aus Florida in sozialen Netzwerken zahlreiche Bilder und Videos von seiner Reise teilte. Allerdings war es Mitte August auch zu einem Polizeieinsatz wegen eines möglichen Falles von häuslicher Gewalt gekommen.