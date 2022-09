Corona-Impfung : EMA gibt grünes Licht für Omikron-Booster von Biontech und Moderna

Aktualisiert am

In der Europäischen Union dürfen nun auch auf die Omikron-Variante angepasste Corona-Impfstoffe eingesetzt werden. Laut Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sollen die neuen Vakzine kommende Woche in Deutschland ausgeliefert werden.

Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) hat grünes Licht für die angepassten Corona-Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna gegeben. Biontech und Pfizer sowie das US-Unternehmen Moderna hatten zuvor Anträge auf Zulassung eines auf den Covid-Subtyp BA.1 angepassten Impfstoff gestellt. Die EMA ist dabei für die EU-weite Zulassung des Impfstoffes zuständig. Der CHMP beschäftigte sich mit der Bewertung von zwei sogenannten bivalenten mRNA-Impfstoffen der Unternehmen. Bivalent bedeutet, dass zwei Komponenten berücksichtigt sind: Die Präparate sind sowohl auf den ursprünglichen Typ von Sars-CoV-2 als auch auf die Omikron-Sublinie BA.1 angepasst.

Fachleute gehen davon aus, dass diese Vakzine auch einen Vorteil gegen den in Deutschland derzeit dominierenden Subtyp BA.5 bringen. Konkret prüft der Ausschuss laut EMA, ob Anforderungen an Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit erfüllt sind und ob ein positives Nutzen-Risiko-Verhältnis besteht.

Deutschland hat 14 Millionen Dosen bestellt

Die angepassten Impfstoffe seien an mehreren Hundert Probanden getestet worden, sagt der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, Carsten Watzl. Die Antikörperreaktionen seien mit einer Kontrollgruppe verglichen worden, die ein viertes Mal den bisherigen Impfstoff bekommen hatte. „Gesehen hat man bei den Menschen mit dem angepassten Impfstoff deutlich mehr Antikörper gegen die Omikron-Variante – und zwar bei Jungen wie Alten wie bei Genesenen“, sagte Watzl.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte am Donnerstag im ARD- Morgenmagazin“ erklärt, man gehe „auch wieder davon aus, dass Schutz vor Ansteckung zumindest für eine bestimmte Zeit gegeben ist.“ Zudem kündigte er eine Informationskampagne an. Auf die Frage nach einer Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) sagte der Minister, er sei mit dem Gremium im Gespräch. Er höre, dass die STIKO eine Woche nach der erwarteten Zulassung der Präparate auch Empfehlungen aussprechen dürfte.

Die Bundesregierung erwartet in den beiden Wochen ab 5. September rund 14 Millionen Dosen der zwei Präparate. Arztpraxen können den neuen Impfstoff nach Angaben der Kassenärztlichen Bundesvereinigung bis diesen Dienstag anfordern. Erste Dosen könnten voraussichtlich noch am Donnerstag oder Freitag kommen. Die reguläre Belieferung soll dann am 12. September erfolgen.

Schon am Mittwoch hatte die US-Arzneimittelbehörde FDA den beiden Vakzinen eine Notfallzulassung erteilt. Die FDA gab das Biontech/Pfizer-Vakzin für Auffrischungsimpfungen für Kinder ab 12 Jahren frei, den Moderna-Impfstoff ab 18.