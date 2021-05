Aktien von Spirituosenhändlern : Hochprozentiges fürs Depot

Der größte Spirituosenhersteller der Welt ist hierzulande nahezu unbekannt. Kweichow Moutai heißt das chinesische Unternehmen, das zumindest im Börsenwert alle anderen Spirituosenhersteller rund um den Globus hinter sich lässt. Weil es seinen Luxusschnaps, einen sündhaft teuren Branntwein aus Hirse und Weizen, aber fast nur in China verkauft, kennt außerhalb der Volksrepublik kaum jemand das Unternehmen.

Tillmann Neuscheler Redakteur in der Wirtschaft.



Dabei wird die chinesische Spirituose sogar auf Staatsbanketten serviert. Professionellen Fondsmanagern ist Kweichow Moutai schon eher bekannt. In so manchen internationalen Fonds ist die Aktie vertreten als Vertreter für chinesische Konsumwerte. In den vergangenen Jahren hat sich der Aktienkurs prächtig entwickelt. An der Börse ist das Unternehmen mittlerweile rund 330 Milliarden Dollar wert – deutlich wertvoller als die Weltmarke Coca-Cola.