Steigende Kurse : Corona-Lockerungen erfreuen Asiens Börsen

Aktualisiert am

Auch wenn China und Südkorea wieder etwas mehr Neuinfektionen zu verzeichnen haben: Die asiatischen Börsen zeigen sich am Montag robust.

Der KOSPI-Index in Seoul: Asiens Börsen schneiden am Montag gut ab. Bild: dpa

Die asiatischen Börsen sind am Montag der Wall Street ins Plus gefolgt. Die langsamen Lockerungen weiterer Länder hob die Stimmung der Anleger, obwohl einige Staaten - darunter Südkorea - mit einem Anstieg neuer Coronavirus-Fälle zu kämpfen haben.

Die Börse in Tokio hat sich am Montag robust gezeigt: Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,4 Prozent höher bei 20.467 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1,5 Prozent und lag bei 1480 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,5 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 1,4 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,2 Prozent auf 106,82 Yen und legte 0,1 Prozent auf 7,0777 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9701 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,0846 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0524 Franken. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,2424 Dollar.