Bitcoin in der Kritik : Können russische Oligarchen Sanktionen mit Kryptowährungen umgehen?

Kryptowährungen waren in den letzten Tagen überall in den Medien. Während Kritiker die Gefahr sehen, dass Bitcoin und Co. von russischen Oligarchen zur Umgehung der westlichen Sanktionen genutzt werden könnten, lobpreisen Befürworter die beachtliche Summe an Spendengeldern, welche die ukrainische Regierung in Kryptoassets erhalten hat. Kryptobasierte Anlagen scheinen allgegenwärtig und nun auch in der bitteren Realität des Krieges angekommen zu sein. Glaubt man den vielen Medienberichten, scheinen beide Seiten die neue Technologie stark für ihre Zwecke zu nutzen. Eine genauere Betrachtung zeigt aber, dass diese Behauptungen meist wichtige Fakten ausblenden, und zwar aufseiten der Kritiker wie auch der Befürworter.

Beginnen wir bei den Sanktionen beziehungsweise dem Vorwurf, dass Kryptowährungen ein einfaches Umgehungsins­trument seien. Ausgangspunkt der Argumentation ist jeweils die Tatsache, dass dezentrale Kryptowährungen per Definition auf Zensurresistenz ausgerichtet sind. Die Guthaben können selbst verwahrt werden – das heißt, hätte eine sanktionierte Person selbst verwahrte Bitcoin im Portfolio, könnte sie diese Bitcoin selbständig an eine andere Person übertragen, ohne dass diese Bitcoin-Transaktion blockiert werden kann. Oberflächlich betrachtet, könnte man bei einer solchen Ausgangslage durchaus auf die Idee kommen, dass dadurch Sanktionsumgehungen begünstigt werden. Die Realität sieht aber etwas anders aus.