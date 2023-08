Nachdem die Herunterstufung der Kreditwürdigkeit der USA durch eine weitere Ratingagentur die bis zuletzt freundliche Tendenz an der Wall Street zunächst beendet hat, stehen auch im Euro Stoxx 50 und im Dax die zeitlichen Ausweitungen der seit gut zwei Monaten bestehenden Konsolidierungen auf der Tagesordnung. Während an den US-Börsen in den Wochen zuvor besonders Technologiewerte und speziell die Phantasie rund um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) hauptverantwortlich für die freundliche Stimmung waren, gibt es in Europa nur wenige Standardwerte mit KI-Phantasie, wobei hier SAP (mittelfristiges technisches Kursziel: 140,0 Euro) eine Ausnahme darstellt.

Da die Thematik Technologie aber wesentlich mehr zu bieten hat als nur KI, wo die zuletzt an der Wall Street entstandenen Markterwartungen auch die Gefahr von Enttäuschungspotential beinhalten, stehen einige europäische Technologie-Werte im Fokus. Hier sind der deutsche Chiphersteller Infineon (antizyklische, technische Chance in der intakten technischen Aufwärtsbewegung) und der niederländische Zahlungsabwicklungsdienstleister Adyen (technische Bodenformation) im Fokus.