Big Oil : Das wilde Comeback der Öl-Multis

Exxon-Mobil hat ein fulminantes Comeback gefeiert. Der amerikanische Ölgigant musste 2020 einen historischen Verlust von mehr als 22 Milliarden Dollar hinnehmen, den ersten Verlust überhaupt, seit er Ende der Neunzigerjahre aus einer Fusion hervorgegangen ist. Er flog auch aus dem Dow-Jones-Index, was noch ein Jahrzehnt vorher, als er das amerikanische Unternehmen mit dem höchsten Börsenwert war, kaum vorstellbar gewesen wäre. Aber für 2021 wies er schon wieder einen Gewinn von 23 Milliarden Dollar aus, womit er den Vorjahresverlust wieder ausradierte. Es war der größte Gewinn seit 2014. Auch der amerikanische Rivale Chevron erreichte wieder einen zweistelligen Milliardengewinn. Die Aktienkurse der beiden Unternehmen sind in den vergangenen zwölf Monaten um jeweils mehr als 40 Prozent gestiegen und notieren heute höher als in den Monaten, bevor die Pandemie die Welt erfasste.

Philip Plickert Wirtschaftskorrespondent mit Sitz in London.
Roland Lindner Wirtschaftskorrespondent in New York.

Niklas Záboji Wirtschaftskorrespondent in Paris

Die schnelle Wende ist in erster Linie dem hohen Ölpreis zu verdanken, die hohen Gewinne haben aber auch damit zu tun, dass die Konzerne inmitten der Pandemie ihre Kosten erheblich gesenkt haben. Beispielsweise hat Exxon-Mobil den Abbau von 14 000 Stellen angekündigt. Vorstandschef Darren Woods hat außerdem die Investitionen in Öl- und Erdgasprojekte stark zurückgefahren. An dieser Disziplin hält er auch heute noch fest, obwohl nun die steigenden Ölpreise die Gewinne beflügeln. Erst vor wenigen Wochen kündigte er weitere strukturelle Veränderungen an, wozu der Umzug der Zentrale aus einem Vorort von Dallas in einen bestehenden Campus in Houston gehören soll. Insgesamt sollen damit in den nächsten Jahren sechs Milliarden Dollar gespart werden. An anderer Stelle zeigt sich Woods aber spendabel: Zum ersten Mal seit mehr als fünf Jahren hat Exxon-Mobil wieder ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm aufgelegt.