Dominik Grafs „Hanne“ bei Arte : Endlich leben lernen

Vier Minuten nimmt sich der Arzt, Dr. Hamed (Mohamed Achour), Zeit für seine Patientin Hanne Dührsen (Iris Berben). Vier Minuten Filmzeitverlauf, vier Minuten Restlebenszeit – mit Worten, denen der Kontrollverlust eingeschrieben ist. Die Sachlage ist unsicher, aber nüchtern betrachtet klar. Auffälligkeiten in ihrem Blutbild, die geplante Bagatelloperation fällt aus. Proben müssen im Labor reifen, bevor Konkreteres gesagt werden kann. Das braucht ein ganzes Wochenende. Montag wird man weitersehen. Bis dahin: bloß keine Internetrecherche über Leukämie. „So schnell wird nicht gestorben.“

Es ist Freitag, der 24. November, 15.47 Uhr im Film „Hanne“, als das Gespräch beginnt. Regisseur Dominik Graf zeigt die Wanduhr während des Zusammentreffens im Minutenabstand. Die Uhr gibt Takt und Rhythmus, aber der Film übernimmt sie bald zur eigenen Verwendung. Unterschiedliche Abläufe der physikalischen und der erfahrenen Zeit spielen eine große Rolle in diesem trotz formal strenger Rahmung in zwölf Abschnitten sehr lebensnahen, „nahbaren“ Drama. Gezeigt werden zeitliche Verzögerung bei Verzweiflung, ihre Beschleunigung durch Ausgelassenheit, ihr Vergessen in einer Liebesnacht. Zusammenziehen und Dehnen der Szenen kontrastieren die Kapiteleinteilung (Kamera Michael Wiesweg und Hendrik A. Kley).

Zum Festhalten bleibt die Routine der Chefsekretärin

Hanne, nach dreißig Jahren als Chefsekretärin am Vortag pensioniert, war die distanzierte Struktur in Person. Die Auflösung ihrer Zukunftsplanung hat schon am Vortag begonnen, bei ihrer Verabschiedung in den Ruhestand, als der Chef nicht kam, weil er gerade mit dem Auto tödlich verunglückt war. Hanne hatte sich ihre Laudatio im Beisein der Gratulanten selbst vorgelesen. Sie stammte aus ihrer Feder.

Die Illusion, alles im Griff zu haben, das Bemühen, der Kontingenzerfahrung keinen Raum zu geben, war spätestens in ihrer Wohnung zu Ende, die am Krampfadernentfernungswochenende in Wellness-Weiß renoviert werden sollte. Ihr Portemonnaie war gestohlen worden, der Geselle des Malers gab lebensphilosophische Bonmots zum Besten. Zum Festhalten bleibt die Routine der Chefsekretärin. Blusen werden zum Entknittern in den Wasserdampf der laufenden Dusche gehängt.

Später wird Hannes korrekte Kleidung immer formloser werden, die Schuhabsätze niedrig, geeignet zum Herumstreifen. Manch einer würde im Angesicht der unbestimmten Krebsdiagnose Spektakuläreres tun. Hanne jedenfalls lässt sich treiben in ein Neues, zu dem auch Verzweiflung und Reflexion gehören. Drehbuchautorin Beate Langmaack („Blaubeerblau“), eine Fernsehfilm-Spezialistin für das besondere Eigenleben von wahrhaftigen Gefühlen, schickt sie auf Expedition. Hanne bucht sich ein mittelklassiges Hotel, findet eine liebe Freundin (Petra Kleinert) – eine dralle Dessousgeschäftsinhaberin, die ihren humorfrei witzeerzählenden Ehemann (Jörg Gudzuhn) aus dem Restaurant nach Hause schickt, um sich mit Hanne in einer Bar zu betrinken, über Ex-Freunde zu reden und in einer Gastwirtschaft ausgelassen zu tanzen.

Hanne macht einen Ex-Liebhaber (Herbert Knaup) ausfindig, schläft mit ihm, geht ihrer Wege, geht schwimmen, platzt in einen Kindergeburtstag, erfährt von ihrem Sohn (Trystan Pütter), dass sie in einem halben Jahr Großmutter wird, rupft zum ersten Mal in ihrem Leben ein Huhn und kocht eine Kindbettsuppe. Eine Aktion stößt die nächste an, Umwege führen auf Hauptwege zu und wieder weg, Assoziation tritt an die Stelle von Konsequenz. Iris Berben spielt diese Hanne mit großer Angemessenheit und durch eine gewisse Distanzdarstellung herzzerreißend.

Für Dominik Graf, den zehnfachen Grimme-Preisträger in ganz unterschiedlichen Genres, ist es die erste Zusammenarbeit mit der gelernten Psychologin Beate Langmaack. Bestimmte Stilmittel und Hommagen, etwa die bekannten Zooms, die Verbeugung vor dem Italowestern (Musik Florian van Volxem, Sven Rossenbach), finden sich auch hier und lassen sich mit filmdetektivischen Mitteln wohl vollständig aufspüren und dem „Werk“ zuordnen. Nichts davon aber ist wichtig oder entscheidend, um „Hanne“ als Fernsehfilm zu würdigen, dessen Bewegung ins Offene eines unbestimmten Schicksals unmittelbar mitnimmt.