Absurde Baupolitik : Da bauen wir doch lieber neu

Umbau statt Neubau: Darauf lautet angeblich die neue Losung der Baupolitik. Ein Beispiel aus Braunschweig zeigt, dass es damit in der Praxis nicht weit her ist.

Die Zeichen stehen auf Bestandserhaltung und Umbau. Eigentlich. Das Deutsche Architekturmuseum in Frankfurt zeigt statt Neubauvisionen zurzeit eine Ausstellung mit dem Titel „Nichts Neues – Besser Bauen im Bestand“. Auch die hohe Politik ist achtsam geworden: „An erster Stelle muss die Bestandsnutzung stehen, danach die Bestandsumnutzung und erst wenn beides nicht möglich ist, der Neubau“, heißt es vom Bundesbauministerium.

Umweltschützer greifen noch weiter aus und fordern eine „Bauwende“ mit dem Ziel, die Emissionswerte im Bauwesen radikal zu senken. Der Bund deutscher Architektinnen und Architekten unterstützt die Initiative zu einem Abrissmoratorium. Andrea Gebhard, die Präsidentin der Bundesarchitektenkammer, fordert eine „Umbaukultur“, eine Änderung der Musterbauordnung in eine „Umbauordnung“.

Alles schöne Worte, doch die Realität sieht ganz anders aus. In Braunschweig zum Beispiel. Dort hatte die Stadtverwaltung einen städtebaulich-freiraumplanerischen Wettbewerb „Nachnutzung des Klinikums Holwedestraße“ ausgelobt. Auf dem knapp fünf Hektar großen Areal der ehemaligen barocken Festungsanlagen steht rund ein Dutzend Häuser, darunter mehrere Gebäude im Privatbesitz sowie das zu erhaltende denkmalgeschützte Hauptgebäude der Klinik aus der Zeit um 1900. „Grundsätzlich ist im Sinne einer Nachhaltigkeit zunächst auch bei den anderen Bestandsgebäuden immer die Möglichkeit von Umbau und Sanierung der Gebäude zu prüfen“, heißt es pflichtbewusst in der Ausschreibung.

Das Preisgericht unter dem Vorsitz des Stadtplaners Uli Hellweg (Mitglied sowohl des Konvents der Stiftung Baukultur als auch der Architektenkammer) hatte andere Prioritäten. Es kürte aus neun Beiträgen der zweiten Wettbewerbsstufe einen Entwurf als ersten Preis, der vorschlägt, alle zur Disposition stehenden Gebäude abzureißen und durch Neubauten zu ersetzen.

„Charmantes Erhaltungskonzept“

Dabei hatte eines der Büros nachgewiesen, dass man das Raumprogramm (300 Wohnungen, Büros, Gewerbe) ohne Weiteres in den vorhandenen Bauten unterbringen könne. Das Preisgericht belohnte das „charmante Erhaltungskonzept“ mit einer Anerkennung und erkannte: „Mit diesem Ansatz positioniert sich die Arbeit vorbildlich in der gegenwärtigen Diskussion zu den klimapolitischen Fragen der Stadtentwicklung. Gerade durch den Erhalt der schon investierten grauen Energie in diesem Quartier hebt sie sich weit von allen anderen Arbeiten ab“, moniert aber „funktionale Mängel in der Durchlässigkeit der Raumfolgen“. Die Baumassengliederung sei „gefangen in der historisch gewachsenen Eklektik“.

Die eklektischen Ausreden erwähnen auch „schwer kalkulierbare wirtschaftliche Risiken“ der Sanierung. Aber vielleicht hätte man auch das Risiko bedenken sollen, dass beim Auskoffern der Neubaugruben Reste der barocken Stadtbefestigung ans Tageslicht kommen könnten. Dann würde es wirklich heikel.

Es lässt sich nachvollziehen, dass es den Preisrichtern mehr Freude macht, über Neubauentwürfe zu disputieren als den Umgang mit dem drögen Bestand abzunicken. Im Sinn der von den Verbänden und der Politik einhellig propagierten neuen Baupolitik haben sie nicht geurteilt. Der Fehler liegt aber auch beim Auslober, der von jedem Teilnehmer einen Alternativentwurf unter Beibehaltung der Bestandsbauten hätte verlangen müssen. Das Preisgericht, das im Übrigen keinen zweiten, sondern zwei dritte Preise vergab, empfahl dem Auslober einstimmig, den ersten Preisträger auf Grundlage des Wettbewerbsbeitrags mit der weiteren Planung zu beauftragen. Er sollte noch einmal überlegen, wie er den neuen Realitäten gerecht werden kann.