Leben auf dem Land : Hier ist gar nichts – außer Kunst

Die Leere, die wirklich menschenlose Landschaften ausstrahlen, ist schwer zu beschreiben. Zum Beispiel Aragonien im Nordosten Spaniens: Man könnte ringsum den Blick schweifen lassen, zu Fuß in einer solchen Gegend umherlaufen, damit der erschöpfte Körper einem irgendwann sagt, wie sinnlos die Idee ist, oder die Stille dieser kargen, gleichgültig dahinrollenden Bergwellen auf sich wirken lassen. Aber was würde das bringen? Am Ende würde man es in dieser Weite ohne Struktur doch wieder mit Zahlen versuchen. Etwa der, dass im Dorf Fuendetodos, das 45 Autominuten südlich von Saragossa liegt und sich auf einer Fläche von mehr als sechzig Kilometern erstreckt, nur 145 Einwohner gemeldet sind. Fragt man dort aber nach, heißt es: „Ach, Sie meinen werktags? Da schlafen im Dorf nur achtzig Leute.“ Wie viel Zukunft es dort gibt, lässt sich also leicht ausmalen. Tatsächlich entspricht die Bevölkerungsdichte des tausend Quadratkilometer großen Bezirks Campo de Belchite, in dem Fuendetodos liegt, an vielen Stellen dem der Sahara. In allen fünfzehn Dörfern zusammen wohnen nicht einmal fünftausend Seelen.

In Fuendetodos – der Name bedeutet so viel wie „Quelle von allen“ – wurde im Jahr 1746 Francisco de Goya geboren. Goya ist der Kulturheilige dieser Gegend, die so düster sein kann wie seine Bilder, und von den drei Festtagen des Jahres, welche die Website der Gemeinde auflistet, gelten zwei – der Geburtstag und der Todestag – dem Hofmaler Karls IV. und unerbittlichen Darsteller des entfesselten Tötens in dem Radierzyklus „Die Schrecken des Krieges“. Auch Günter Grass war in den Nullerjahren einmal ein paar Tage zum Zeichnen und Radieren in Fuendetodos, um dem Genie dieser Disziplin die Reverenz zu erweisen.

Außerhalb des Dorfs, buchstäblich in der Steppe, sind mehrere Entdeckungen zu machen. Zum einen ein sogenannter „nevero“ – ein spitzer, pittoresk aussehender Steinhügel, unter dem sich ein Eisspeicher befindet, in den man noch heute hinabsteigen kann. Im neunzehnten Jahrhundert, vor der Erfindung des Kühlschranks, transportierten Esel die fetten Eisblöcke des Nachts in einem strapaziösen Marsch nach Saragossa. Städter lernen daraus: Was immer der technische Fortschritt uns bringt, die Provinz hat für ihre traditionellen Arbeiten ein langes Gedächtnis.

Zum anderen stößt man gleich am Ausgang des Dorfs auf einen interessanten weißen Rohbau mit schrägen Dächern. Der Kontrast zu den alten Häusern ist auffallend. Hier sollte vor fünfzehn Jahren ein ambitioniertes Museum für zeitgenössische Druckgrafik entstehen, gewissermaßen unter Goyas Schutz. Doch dann kamen die Immobilienkrise von 2008 und der große Crash: Ein ganzes Wohlstandsmodell brach zusammen. Seit zehn Jahren gammelt der unabgeschlossene Bau jetzt vor sich hin, und jedes Jahr wächst das Steppengras etwas höher. Der Journalist und Schriftsteller Sergio del Molino, der in der Regionalhauptstadt Saragossa wohnt, hat Gegenden wie diese in seinem gleichnamigen Bestseller als „leeres Spanien“ beschrieben (F.A.Z. vom 14. Oktober) und von ahnungslosen Städtern Respekt für die entlegenen Welten gefordert; aber es gibt in Spanien zu viele Bauruinen dieser Art, als dass sie noch jemanden aufrütteln könnten.

Doch jetzt hat ein neues, ehrgeiziges Projekt Fahrt aufgenommen. Es nennt sich „Territorio Goya“, geht von einem gemeinnützigen Verein aus und will den gesamten Bezirk Campo de Belchite mit seinen fünfzehn Dörfern zu einer Art Goya-Kulturzone erklären, in der sich alte und neue Kunst die Hand reichen. Einer der Initiatoren, der Maler Ricardo Calero, ist selbst vor Langem nach Fuendetodos gezogen und hat aus einem verfallenen Anwesen im Ortskern ein Atelier mit Wohnhaus gemacht. „Ich habe mich in diesen Ort verliebt“, sagt Calero, als er den Besucher herumführt, „auch wenn das Leben hier hart erscheint. Die Landschaft besitzt eine ganz eigene Schönheit – mit ihrem Licht, den Wolken und dem weiten Horizont.“