Raus aus den Routinen : Die Corona-Lektionen

Es ist ein Sommer in einem eigenartigen Schwebezustand. Nicht nur der epidemiologische Status wird zwischen sinkenden Infektionszahlen und Delta-Variante immer ungewisser. Selbst das, was man sich in dieser Situation überhaupt wünschen soll, ist uneindeutig geworden. Wir versichern uns gegenseitig, dass es die „Rückkehr zur Normalität“ sei. Und natürlich, aus dem Blickwinkel der verordneten Einschränkungen des Lebens sind erst einmal alle Zustände ohne diese Einschränkungen begehrenswert. Doch ist „Normalität“ deswegen schon die Norm, die alles andere in den Schatten stellen sollte?

Mark Siemons Feuilletonkorrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Viele der aufgeregten Debatten des vergangenen Jahrs erweckten den Eindruck, als könne es nun nur noch darum gehen, so schnell wie möglich den vorherigen Status quo wiederherzustellen – so als sei in den Schulen, den Arbeitsverhältnissen, den Künsten, den zwischenmenschlichen Beziehungen schon ein Optimum erreicht gewesen, das bloß die Pandemie unterbrochen habe. Es gibt sogar schon Wissenschaftler, die jene, die es am Drang zur Normalität vermissen lassen, unter Pathologieverdacht stellen. Sollte mit dem das Jahr über so vehement eingeforderten Recht auf Freiheit wirklich nur ein Recht auf Routine gemeint gewesen sein?

Corona hat im Gegenteil gezeigt, dass Routinen gerade ein Teil des Problems sein können. Am Anfang der Pandemie gingen in Europa wertvolle Monate verloren, weil man unausgesprochen dort lange in der gewohnten Vorstellung gefangen war, dass es lebensbedrohliche Seuchen nur in Asien oder Afrika, nicht aber im sogenannten zivilisierten Westen geben könne. In starkem Kontrast zu den blitzschnellen Reaktionen in epidemieerfahrenen asiatischen Ländern verstrich erst einmal viel Zeit, bevor Schutzmasken in ausreichender Menge bestellt wurden. Stattdessen verkündete man von offizieller Warte aus, dass Masken nutzlos seien und insbesondere nicht den kulturellen Gewohnheiten des Westens entsprächen.

Alles Irreguläre verdrängen

Als die europäischen Staaten dann doch erkannten, dass sich da etwas vollzog, das ihren bisherigen Erwartungshorizont sprengte, und Abwehrmaßnahmen verhängten, die ebenfalls über den gewohnten Rahmen hinausgingen, geschah noch etwas anderes, etwas sehr Merkwürdiges: Die Erfahrung des Außergewöhnlichen, die man da machen musste, wurde, so weit es ging, verleugnet. Und zwar nicht nur von den „Querdenkern“, die rundweg bestreiten, dass es eine gefährliche Epidemie überhaupt gibt und deren Eindämmung daher für ein politisches Komplott halten. Sondern auch von einer Öffentlichkeit, die zwar keinen Zweifel an der Seuche und der Notwendigkeit ihrer Bekämpfung ließ, doch alles dafür tat, beides in ihre gewohnten Raster einzufügen. So kam es, dass nach dem ersten, durch die Bilder aus Bergamo ausgelösten Schreck die Bedrohung durch die Seuche und die rasch steigende Zahl der Todesopfer keineswegs zu einer kollektiven Trauer führten. Da konnte der Bundespräsident noch so oft zu Zeichen nationaler Anteilnahme aufrufen, von sich aus sah die Nation sich nicht dazu veranlasst.