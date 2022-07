Klimafreundlich fliegen : Mehr Grün am Himmel

Nahezu drei Prozent beträgt der Anteil der Luftfahrt an den weltweiten Treibhausgasemissionen. Daran hat auch die Corona-Pandemie nichts geändert. Weil viele Flieger am Boden geblieben waren, nahmen im Jahr 2020 die CO 2 -Emissionen in diesem Sektor zwar um 47 Prozent ab. Laut internationalem Dachverband der Luftfahrt IATA wird sich die Branche aber bereits 2025 vollständig erholt haben, was auch die Emissionen wieder steigen lässt. Da klingt das Klimaziel der EU höchst ambitioniert, den Treibhausgasausstoß der Luftfahrt bis 2030 um 55 Prozent im Vergleich zum Referenzjahr 1990 zu senken. Große Hoffnung setzt man in grünen Wasserstoff und in synthetisches Kerosin. Doch reicht das aus, um die Klimawende auch in der Luftfahrt zu schaffen?

Tatsächlich haben die Airlines schon einiges getan. Laut einer Studie der Unternehmensberatung McKinsey konnten die Fluggesellschaften zwischen 2005 und 2019 ihren Kraftstoffbedarf und damit die Emissionen pro Passagier und Kilometer bereits um 39 Prozent reduzieren. Für 43 Prozent dieser Senkung waren Flottenerneuerungen verantwortlich. Weitere 34 Prozent ergaben sich durch eine Erhöhung der Sitzdichte und sieben Prozent durch optimierte Flugrouten. All diese Strategien stoßen jedoch allmählich an ihre Grenzen. So sagt die Studie künftig nur noch eine Senkung der Emissionen zwischen 1,5 und zwei Prozent pro Jahr voraus.