Infektionskrankheiten : Eine „Viren-Angel“ soll schnelle Diagnosen ermöglichen

Unser Immunsystem kann viele Atemwegserkrankungen selbst bekämpfen, oft ist keine ärztliche Behandlung nötig. Werden jedoch die Symptome schlimmer, kommt Luftnot und hohes Fieber dazu, ist schnelle medizinische Hilfe angebracht. Um eine optimale Behandlung zu gewährleisten, ist eine Frage essenziell: „Mit welchem Krankheitserreger haben wir es zu tun?“ Denn viele respiratorische Viren führen zu ähnlichen Symptomen, benötigen aber mitunter ganz andere Behandlungen.

Forscher aus Cambridge stellen nun im Fachmagazin „Nature Nanotechnology“ ihre neu entwickelte Methodik vor – als Möglichkeit, Patientenproben innerhalb kurzer Zeit auf mehrere Viren und Virusvarianten gleichzeitig zu testen. Damit sollen Ärzte in Zukunft schnell und kosteneffizient zwischen verschiedenen viralen Erregern unterscheiden, bakterielle Infektionen ausschließen und so unnötige Antibiotika-Einnahmen reduzieren können.

DNA-Köder sollen Viren fangen

Bis dato ist die Standardmethodik zum Nachweis eines Pathogens die durch Corona-Tests allgemein bekannte gewordene Technik der Polymerase-Kettenreaktion (PCR). Allerdings muss hierbei zunächst das Erbgut des Erregers vervielfältigt werden und es kann immer nur ein Virus gleichzeitig nachgewiesen werden. Die PCR-Tests können zwar akkurate Ergebnisse liefern, sind aber kostenintensiv und recht zeitaufwendig. Das kann ein relevanter Nachteil sein: Oft verbessert eine frühe Diagnose die Prognose des Patienten.

Diesem Problem hat sich ein interdisziplinäres Team aus Physikern, Ingenieuren, Chemikern und Medizinern um Filip Bošković von der University of Cambridge angenommen: Sie haben eine Nanobait genannte Methode entwickelt, die sozusagen mit DNA-Ködern nach Erbgutstücken von Viren in den Patientenproben angelt. Mit ihr soll es möglich sein, Ergebnisse statt innerhalb von Stunden oder Tagen in nur wenigen Minuten zu generieren. Der Nanobait ist dabei ein DNA-Strang, an dessen Seiten kürzere einsträngige DNA-Stränge abstehen, die Köder. Diese enthalten Sequenzen, die komplementär zu der entsprechenden Viren-RNA sind, so dass Teile des Virenerbguts spezifisch an ihren Köder „anbeißen“ können. Ein Naonobait enthält bis zu fünf verschiedene Köder, die es ermöglichen, in einem Durchgang zwischen verschiedenen respiratorischen Viren wie Influenza-, RSV-, Rhino- und SARS-Cov2-Viren und deren Varianten zu unterscheiden.

Eine winzige Pore gibt Aufschluss über die Struktur

Allein aufgrund der Bindung ist jedoch noch keine Aussage darüber möglich, mit welchem Erreger man es zu tun hat. Die Ausbeute des „Fischfangs“ muss zunächst noch ausgelesen werden. Dafür verwendet das Team um Bošković sogenannte Nanoporen. Diese Methode wird bereits beim weitverbreiteten Next Generation Sequencing angewendet – sie ist sehr schnell und präzise. Das Prinzip der Auswertung mittels Nanoporen beruht auf der Umwandlung molekularer Strukturen in elektrische beziehungsweise digitale Informationen. Das Testmolekül, der Nanobait, wird durch eine winzig kleine Öffnung geschickt, über der eine Spannung angelegt ist. Während das Molekül hindurchwandert, beeinflusst es entsprechend seiner Struktur den elektrischen Fluss. Diese Veränderungen können schließlich gemessen werden.

Auf diese Weise werden beim Next Generation Sequencing einzelne Basen eines DNA-Strangs unterschieden. Aber so weit muss man im Falle des Nanobaits gar nicht gehen, hier ist in der Auswertung eine Unterscheidung völlig ausreichend, ob Virus-RNA an die verschiedenen Köder gebunden ist oder nicht. Viel mehr benötigt es nicht, so dass beim Einsatz der Nanobaits nur wenige Minuten zwischen Entnahme der Patientenprobe und dem möglichen Erregernachweis liegen. Um dies im Alltag zu realisieren, möchte Bošković die Technik in portable Geräte integrieren und so leichter zugänglich machen. „Ich bin zuversichtlich, dass wir mit den richtigen Partnern die Methode innerhalb weniger Jahre für die Anwendung im Gesundheitswesen ausbauen können“, sagt der Doktorand, der für seine Entwicklung 2022 mit einem Preis der Cambridge Society for Applied Research ausgezeichnet wurde.

Sein Antrieb dafür, die Nanobait-Technik zu entwickeln, beruht laut Bošković auch auf persönlicher Erfahrung aus seiner Kindheit. Er habe als Kind fast einen Monat lang mit hohem Fieber im Krankenhaus gelegen. Die Ärzte hätten nicht gewusst, was ihm fehlte, bis der Erreger schließlich mit einem PCR-Test nachgewiesen werden konnte. Dies und die Tatsache, dass laut Weltgesundheitsorganisation respiratorische Viren für rund 20 Prozent der Todesfälle von Kindern unter fünf Jahren verantwortlich sind, habe ihn nun dazu veranlasst, nach einer Lösung zu suchen.

Und damit nicht genug: Bošković ist zuversichtlich, dass Nanobaits nicht nur auf weitere Virenstämme und Varianten adaptiert werden können, sondern womöglich auch zur Früherkennung von Krebs mittels MicroRNAs. Dies sind kurze, nicht codierende RNA-Sequenzen, die beeinflussen, wie häufig ein abgelesenes Gen tatsächlich in ein Protein übersetzt wird. In den vergangenen Jahren konnten verschiedene Krankheitsbilder wie Diabetes, Alzheimer aber auch Autoimmunerkrankungen mit Veränderungen im Vorkommen dieser MicroRNAs in Verbindung gebracht werden. So bietet eine Anpassung der Nanobait-Methode an die entsprechenden kurzen RNAs möglicherweise ein zukunftsträchtiges Verfahren, um Krebs und andere Erkrankungen kostengünstig und zeiteffizient zu diagnostizieren – wenn es sich in der Praxis bewährt.