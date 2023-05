Homöopathie : Meditonsin-Hersteller muss irreführende Werbung ändern

Aktualisiert am

Das Homöopathikum Meditonsin ist ein von Kindern wie Erwachsenen bei Erkältungen häufig eingenommenes Mittel, das der Hersteller Medice erfolgreich als solches bewirbt. Es enthalte einen „natürlichen Tri-Komplex“, erklärt der Pharmahersteller etwa auf seiner Website – dies bezieht sich auf den hochtoxischen Eisenhut, das Gift der Tollkirsche und Quecksilbercyanid. Letzteres sei „natürlich mineralischen Ursprungs und ein Entzündungsmittel“, wirbt Meditonsin. Die Firma nennt auf der Webseite nur die lateinischen Bezeichnungen der Stoffe, etwa „Mercurius cyanatus“.

Hinnerk Feldwisch-Drentrup Redakteur im Ressort „Natur und Wissenschaft“. Folgen Ich folge



Dass das Mittel nicht giftig ist, liegt an der homöopathischen Verdünnung der Stoffe. Rund 90 Prozent der Patienten seien laut einer 2015 in der „Pharmazeutischen Zeitung“, der Standeszeitschrift der deutschen Apotheker, veröffentlichten Erhebung mit der Wirkung von Meditonsin „zufrieden oder sehr zufrieden“ gewesen, wirbt der Hersteller. „Die meisten Symptome besserten sich innerhalb von etwa zwei Tagen nach Behandlungsbeginn“, heißt es in der Veröffentlichung.