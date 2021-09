Folgen für die Gesundheit : WHO empfiehlt massive Senkung der Luftschadstoffe

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bringt mit der Veröffentlichung neuer Leitlinien für Luftschadstoffe die Industriestaaten und insbesondere die Europäische Union in Zugzwang. Die neuen Richtwerte zeigen deutlich: Die Folgen der Luftverschmutzung in der Außenluft wurden lange Zeit deutlich unterschätzt. Das gilt insbesondere für Feinstaub und Stickstoffdioxid. Die bisher gültigen Richtwerte stammen aus dem Jahr 2005. Die neue WHO-Empfehlung für die Langzeitbelastung mit Feinstaub PM2.5 liegt nun bei 5 statt bisher 10 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (EU-Grenzwert 25 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft), die für Feinstaub PM10 bei 15 statt bisher 20 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (EU-Grenzwert 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft). Deutlich fällt die Absenkung des Jahresgrenzwerts bei Stickstoffdioxid von bisher 40 auf nunmehr 10 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft sowie die neue Einführung eines Grenzwerts für Halbjahresbelastungen mit Ozon.

Etwa acht Prozent der städtischen Bevölkerung in der Europäischen Union sind derzeit Langzeitbelastungen mit Feinstaub PM2.5 ausgesetzt, die bereits die Grenzwerte der EU überschreiten; sogar 77 Prozent sind es, wenn die bisherigen WHO-Richtwerte als Maßstab gelten. Die WHO betont: Wenn ihre Richtwerte für Feinstaub PM2.5 eingehalten werden würden, könnten etwa 80 Prozent der auf diesen Schadstoff zurückzuführenden vorzeitigen Todesfälle vermieden werden.

WHO legt Richtwerte gesundheitlich präventiv fest

Für neue Unruhe dürfte die Absenkung der Richtwerte in Brüssel führen. Im März diesen Jahres hat das Europäische Parlament die EU-Gesetzgeber aufgefordert, die EU-Luftqualitätsnormen zu aktualisieren, sobald die neuen WHO-Leitlinien veröffentlicht sind und dabei die Grenzwerte an den Empfehlungen zu orientieren. Der bisherige Zeitplan sieht diese Aktualisierung für das dritte Quartal 2022 vor.

Die Weltgesundheitsorganisation legt ihre Richtwerte rein gesundheitlich präventiv fest. Sie sucht dabei nach Exposition-Wirkung-Zusammenhängen: Wann führt welcher Zusammenhang in welcher Dosis zu welchen gesundheitlichen Effekten? Die Arbeiten an den neuen WHO-Leitlinien starteten 2016. Neben der Analyse von mehr als 500 Publikationen fanden unter anderem auch Begutachtungen durch externe Sachverständige statt. Fast einhellig werden die strengeren Luftqualitätsstandards von Umwelt- und Gesundheitsexperten begrüßt, allerdings verweisen sie auch auf die Schwierigkeiten, die entsprechend nötigen Luftreinhaltemaßnahmen in allen Ländern umzusetzen.

Zur Veröffentlichung der WHO hat das Science Media Center (SMC) in Köln zahlreiche Fachleute befragt. FAZ.NET trägt ihre Reaktionen zusammen:

Nino Künzli vom Schweizerischen Tropen- und Public Health-Institut war an der Entwicklung der neuen Leitlinien beteiligt: „Die Richtwerte mussten nach unten korrigiert werden, da in den vergangenen 15 Jahren sehr große Langzeitstudien mit zum Teil mehreren Hunderttausend TeilnehmerInnen publiziert wurden, an denen auch Regionen mit sehr geringer Schadstoffbelastung – zum Beispiel die Schweiz – beteiligt waren. Daraus ließ sich der Zusammenhang zwischen der Schadstoffkonzentration draußen an der Wohnadresse und der Gesundheit auch für Konzentrationen herleiten, welche weit unter den bisherigen Richtwerten liegen. Die Studien bestätigen, was sich vor 20 Jahren noch nicht belegen ließ: Es gibt keine ‚unschädlichen Schwellenwerte‘ der Luftverschmutzung. Die neuen WHO-Richtwerte entsprechen den tiefsten Werten, für welche solide und replizierbare Daten vorliegen.“ Das ergebe sich, „dass sich jede Verbesserung der Luftqualität lohnt – in stark belasteten als auch in weniger stark belasteten Regionen“.