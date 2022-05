Virtuelles Arbeiten : Wie man im Homeoffice auf gute Ideen kommt

Gute Ideen entstehen oft genau dann, wenn man nicht danach strebt. Wenn man das gewohnte Umfeld verlässt, wenn man die Gedanken schweifen lässt. Oder wenn man sich mit anderen unterhält, wie es früher bei der Arbeit normal war. Vor Corona begegneten sich Mitarbeiter auf dem Flur, vor der Toilette oder in der Kaffeeküche. Zufällig entspann sich ein Gespräch. Seit Beginn der Pandemie verbringen viele Menschen dagegen viel Zeit im Homeoffice. Das wirft die Frage auf, wie sich das Arbeiten aus der Ferne auf die Qualität der Ergebnisse auswirkt – insbesondere jetzt, wenn sich viele Firmen und auch Forschungsinstitutionen die Frage stellen, ob man nicht auch künftig auf viele Reisen verzichten kann, indem Treffen digital abgehalten werden.

Melanie Brucks von der Columbia University in New York und Jonathan Levav von der Stanford University behaupten nun in der Zeitschrift Nature, dass zumindest die Ideenfindung in Präsenz besser funktioniert als im virtuellen Raum. Die Forscher führten Experimente mit insgesamt fast 2000 Teilnehmern durch. Die Kernaussage ihrer Studie: Am Bildschirm blicken Menschen starr geradeaus. Sie achten weniger auf ihre Umgebung und lenken sich weniger ab. Dem Entstehen von Assoziationen, die der Entstehung neuer Ideen zugrunde liegen, ist diese Fokussierung abträglich. In der Folge haben virtuelle Brainstorming-Paare weniger Einfälle als Personen, die sich physisch gegenübersitzen.