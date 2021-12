Öko-Dämmstoffe : Von Natur aus gut gedämmt

Geht nicht gibt’s nicht. Wenn Hausherren ihr Eigenheim „grün“ dämmen wollen, bieten sich ihnen unterschiedliche Materialen in Hülle und Fülle, urteilt das Bauzentrum München, eine Beratungsstelle für das energetische Bauen. Knappheit? Keine Spur. Nicht an Ressourcen fehlt es, und schon gar nicht an erprobten Techniken. In seinem „Leitfaden Dämmstoffe 3.0“ jedenfalls ermuntert das Zentrum alle Interessierten, sich bloß nicht abschrecken zu lassen: „Wenn es heißt, für diesen oder jenen Anwendungsfall existiert keine ökologische Alternative, ist grundsätzlich Vorsicht angebracht.“ Für alle Einsatzorte, für jeden Winkel im Haus, der warm eingepackt werden soll, gebe es eine Lösung aus nachwachsenden Rohstoffen.

Dafür wirken die geschätzten 9 Prozent Marktanteil in Deutschland sehr bescheiden. Mehr scheint momentan nicht drin zu sein für die Fasern, Flocken und Matten aus nachwachsenden Rohstoffen. Stattdessen türmen sich vor den Baustellen die angelieferten Pakete mit konventionellem Styropor oder Steinwolle, die schlichtweg günstig sind. Allerdings: In ihrer Neun-Prozent-Nische haben sich die natürlichen Dämmtechniken und Anwendungen so weit perfektioniert, dass die Massenprodukte von morgen schon auf Abruf stehen. Bisher in der Nische, bald voll dabei? Vieles spricht dafür. Günstige U- und Lambda-Werte erzielen auch sie und halten gut mit der etablierten Konkurrenz mit.