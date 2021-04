Steigender Holzpreis : Holzhäuser werden teurer

Volle Auftragsbücher, leere Lager, die Mitarbeiter in Kurzarbeit und auf den Baustellen geht es nicht voran – Stefan Fichtl braucht nicht viele Worte, um das gegenwärtige Worst­-Case-Szenario für einen Holzbaubetrieb wie den seinen zu beschreiben. Das Unternehmen aus Windach nahe dem Ammersee ist eine von rund 12 000 Zimmereien in Deutschland. Die erleben gerade, wie ihr wichtigstes Material knapp und damit teurer und teurer wird. Im Herbst sei er schon nervös geworden, sagt Fichtl, auch weil Holz zuvor über Jahre ungefähr das Gleiche gekostet habe. Im März dann ist die Preisrally um den Rohstoff aus dem Wald so richtig losgegangen. Zwischenzeitlich verteuerte sich der Kubikmeter im Wochentakt um etwa 100 Euro, während sich Liefertermine teils um mehrere Wochen verschoben haben. Sofern die Händler überhaupt liefern. Denn immer wieder kommt es vor, dass sie bestätigte Aufträge vom einen auf den anderen Tag absagen. Von Panik am Holzmarkt ist deshalb die Rede (F.A.Z. vom 10. April). Die Folge: „Bauen mit Holz wird teurer“, sagen Anbieter wie Fichtl.

Birgit Ochs Verantwortliche Redakteurin für „Wohnen“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.



Das trifft immer mehr Bauherren großer und kleiner Vorhaben, denn der nachwachsende Rohstoff kommt wegen seiner insgesamt guten Ökobilanz, aber auch wegen konstruktiver Vorteile zunehmend zum Einsatz – im Wand- und im Innenausbau, als Fassadenverkleidung, als Dämmmaterial, als Voll- und als Sperrholz in allen möglichen Verarbeitungen. In vielen Unternehmen leeren sich die Lager. Faserbretter für Sichtdecken zum Beispiel werden knapp. „Unser Vorrat reicht noch für ungefähr drei Monate“, schätzt André Wolf vom Unternehmen Wolf Ökohäuser, das im nordhessischen Altenlotheim ansässig ist.