20 Jahre Enron-Insolvenz : Was die Bilanzskandale Enron und Wirecard verbindet

Was die Bilanzskandale Enron und Wirecard verbindet

Auf der Kippe: Logo des Enron-Konzerns vor dem Hauptquartier in Huston, Texas, im Jahr 2001 Bild: AP

Es ist eine der schwärzesten Stunden in der Geschichte der Prüferbranche: David Duncan, der bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Arthur Andersen für den Großkunden Enron verantwortliche Partner, weist im Oktober 2001 seine Leute an, Akten über das Mandat in großem Stil zu schreddern und E-Mails zu löschen.

Die Angestellten werden aufgefordert, Überstunden zu machen, um mit der Vernichtung der Dokumente fertig zu werden. Die Reißwölfe im Büro von Arthur Andersen in Huston sind ununterbrochen im Einsatz. So berichtete es der stellvertretende US-Justizminister nach einer Untersuchung der Vorfälle der erschrockenen Öffentlichkeit. Was war passiert?