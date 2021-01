Pläne der Bahn : Zugfahren nur noch mit FFP2-Maske?

Die bunte Stoffmaske oder die einfache OP-Maske sind nicht mehr gut genug: In Bayern gilt von Montag an in allen Bussen und Bahnen, an Bahnhöfen und Haltestellen die Pflicht, eine FFP2-Maske zu tragen. Unmittelbar vor dem Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen loten nun das Bundesverkehrsministerium und die Deutsche Bahn aus, ob die FFP2-Maskenpflicht bald in sämtlichen Regional- und Fernzügen gelten soll – für Reisende und Mitarbeiter.

Bisher müssen alle nur eine einfache Maske tragen. Angesichts der nur langsam sinkenden Infektionszahlen und der Sorge vor der neuen Virus-Mutationen erwägen Bund und Länder aber Verschärfungen. Nach Informationen der F.A.Z. hat die Deutsche Bahn vorsorglich zehn Millionen Masken bei verschiedenen Herstellern bestellt, die bis April geliefert werden sollen.