Neue Microsoft-Konsole : Hier kommt der X-Turm

Aktualisiert am

Microsofts neue X-Box bekommt die Form eines Tower-PCs. Sie in flache Regale unter dem Fernseher zu stellen, könnte damit schwierig werden. Doch was die Konsole kann, ist beeindruckend.

Spielefans mussten lange warten – nun ist klar, wann Microsofts neue Konsole erscheint. Die Konkurrenz zu Sonys Playstation 5 soll zu Weihnachten 2020 erscheinen und „X-Box Series X“ heißen. In einer Präsentation während der Game Awards in Los Angeles stellte Microsoft die neue Generation vor, die bislang nur unter dem Projektnamen „Scarlett“ bekannt war.

Damit sind die Amerikaner schneller als die Konkurrenz aus Japan – denn von der neuen Playstation kursieren zwar allerlei Gerüchte und geleakte Bilder im Netz, eine offizielle Ankündigung steht aber noch aus. Glaubt man dem Hörensagen, dürften PS5 und Series X in einem Jahr etwa zeitgleich auf den Markt kommen.

Microsoft verriet noch nicht allzu viele Details über die neue Konsole. Doch in einem Video fällt vor allem die neue Form auf: Die X-Box hat jetzt die Form eines kleinen Tower-Computers. Sie steht aufrecht, hat eine quadratische Grundfläche und ist etwa doppelt so hoch wie breit. Sie soll auch liegend betrieben werden können, wobei aber noch nicht klar ist, wie hoch sie dann sein wird.

Technisch liefert Microsoft nach eigenen Angaben die schnellste und mit der meisten Rechenleistung ausgestattete Konsole der Welt. Das Spielen in 4K-Auflösung bei 60 Bildern in der Sekunde soll die Regel sein. Stellenweise sollen bis zu 120 Bilder in der Sekunde möglich sein, zugleich unterstütze die Konsole bei einem geeigneten Fernseher auch eine 8K-Auflösung. Dafür sorgen sollen ein Prozessor mit 8 Kernen, der wie schon zuvor von AMD gefertigt wird, sowie ein spezieller SSD-Speicher.

Mehr zum Thema 1/

Langjährige X-Box-Spieler dürfte freuen, dass Microsoft zudem eine umfangreiche Rückwärtskompatibilität ankündigte. Spiele von den vier vorangegangenen Generationen sollen auf der Series X laufen. Ebenso sollen die Controller der aktuellen X-Box One mit ihr kompatibel sein.