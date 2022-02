Kommission beschließt Erhöhung : Noch ein neuer Pflegemindestlohn

Personal in der Altenpflege ist noch immer knapp. An staatlichen Vorgaben dazu, wie Pflegeheime und Pflegedienste ihre Mitarbeiter zu entlohnen haben, herrscht aber spätestens seit dieser Woche kein Mangel mehr – stattdessen wirft deren schiere Menge allmählich eigene Probleme auf: Am Montag hatten die Pflegekassen eine mit Spannung erwartete Lohntabelle veröffentlicht – sie legt auf Basis des noch von der alten Regierung beschlossenen „Pflegelöhneverbesserungsgesetzes“ neuartige Mindeststandards für die Vergütungen fest. Und am Dienstag verkündete die aktuelle Regierung neue Beschlüsse der Pflegemindestlohnkommission, die zu einer Anhebung der bestehenden bundesweiten Lohnuntergrenzen für Pflegekräfte führen.

Dietrich Creutzburg Wirtschaftskorrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Heime und Dienste, die derzeit auch mit Altenpflege unter Corona-Bedingungen sowie einer Impfpflicht für ihr Personal ringen, stehen damit vor weiteren unübersichtlichen Aufgaben: Wie funktionieren die zwei Lohn-Regelwerke? Und wie wendet man sie nebeneinander fehlerfrei an? Dass das nicht reibungslos läuft, zeigt ein aktuelles Detail aus der Mindestlohnkommission: Wie aus deren Kreisen zu hören ist, wussten die acht Kommissionsmitglieder in ihrer abschließenden Verhandlung am Samstag nichts davon, dass die Pflegekassen am Montag ihre Tabelle mit den neuen Mindestvergütungen vorlegen würden – und auch nichts über deren Inhalt.

Unstrittig ist nun zumindest, dass die bundeseinheitlichen Pflegemindestlöhne mit dem neuen Beschluss dieser Kommission bis Dezember 2023 um 12,7 bis 18,5 Prozent steigen. Die Untergrenze für Pflegehelfer ohne Ausbildung beträgt derzeit 12 Euro je Stunde und steigt – insoweit noch nach dem alten Kommissionsbeschluss von 2020 – im April auf 12,55 Euro. Danach folgen nun drei neue Stufen bis auf 14,15 Euro. Der gesonderte Mindestlohn für Fachkräfte steigt von derzeit 15 Euro auf 15,40 Euro im April und dann bis Dezember 2023 auf 18,15 Euro.

„Pflegelöhneverbesserungsgesetz“ tritt in Kraft

Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD), der die Kommission aus Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretern berufen hatte, lobte die neuen Vorgaben als „wichtige Schritte“ auf einem Weg, den die Regierung weitergehen wolle. Der Generalsekretär des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), Christian Reuter, der den Kompromiss in der Kommission mitgerarbeitet hat, sprach indes auch von einer „extremen Belastung für die Träger der Pflegeeinrichtungen“. Bisher sei unklar, inwieweit diese für die erhöhten Lohnkosten zusätzliche Mittel aus der Pflegefinanzierung erhalten.

Mehr zum Thema 1/

Dienste und Heime sind nicht frei, bei kurzfristig steigenden Kosten einfach höhere Preise für ihre Leistungen zu verlangen. Über diese müssen sie in regelmäßigen Abständen mit Vertretern der Pflegeversicherung und der Sozialämter verhandeln, wobei aber auch gesetzliche Vorgaben zur Kostendämpfung greifen. Doch trotz dieser Preisbremse steigt der Eigenanteil, den Heimbewohner allein oder mithilfe des Sozialamts zahlen müssen, schon bisher rasant: Für vollstationäre Pflege sind dies im Durchschnitt nun 2179 Euro im Monat, 111 Euro mehr als vor einem Jahr, wie der Ersatzkassenverband VDEK ausweist. Seit dem Jahr 2018 beträgt der Anstieg sogar 400 Euro im Monat.

Knifflig ist aber auch die Frage, wie der Pflegemindestlohn künftig mit den Vorgaben jener Lohntabelle der Pflegekassen zusammenpasst. Sie beziffert, auf Basis einer Erhebung unter tarifgebundenen Anbietern, für jedes Bundesland sogenannte regional übliche Vergütungen – zum Beispiel 17,75 Euro für Hilfskräfte ohne Ausbildung in Schleswig-Holstein (F.A.Z. vom 8. Februar). Diese müssen die Betriebe von September an zusätzlich als Mindestbedingungen beachten, sofern sie sich nicht direkt an einen anerkannten Tarifvertrag binden. So gibt es das „Pflegelöhneverbesserungsgesetz“ vor.

Pflegeheime plötzlich unter Zeitdruck

Zwischen dieser Vorgabe und dem Pflegemindestlohn besteht aber ein technischer Unterschied, wie Fachleute erklären: Jeder Betrieb muss dieses „regional übliche“ Entgelt nur im Durchschnitt der jeweiligen Beschäftigtengruppe erreichen. Wo zehn Hilfskräfte arbeiten, müssen sie – im Beispiel Schleswig-Holstein – zusammen 177,50 Euro je Stunde erhalten. Falls aber eine Hilfskraft 22 Euro erhält, darf es für eine andere entsprechend weniger sein. Unter keinen Umständen darf dabei aber der bundesweite Mindestlohn unterschritten werden.

Wissen war nie wertvoller Lesen Sie jetzt F+ 3 Monate für 1 €/Woche und erhalten Sie Zugriff auf alle Artikel auf FAZ.NET. JETZT F+ LESEN

Zuvor aber setzt jenes „Verbesserungsgesetz“ die Pflegedienste und -heime noch unter Zeitdruck: Sie sollen bis Ende Februar amtlich melden, dass sie sich künftig an diese Lohnregel halten – oder stattdessen verbindlich angeben, welchem Tarifvertrag sie sich unterwerfen. Der Gewerkschaft Verdi, unter deren politischem Druck diese Vorschriften entstanden, reicht dies aber nicht. Altenpflege müsse „dem wirtschaftlichen Wettbewerb und kommerzieller Gewinnmaximierung entzogen werden“, setzte sie am Dienstag nach.