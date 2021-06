Fahrbericht Mercedes S-Klasse : Deutscher Meister

In der S-Klasse verdichtet sich der ganze Anspruch von Mercedes-Benz an die automobile Champions League. Der wird glanzvoll erfüllt bis zur Überversorgung.

Die Verbindung zu einem Automobil darf tief oder erotisch oder irritierend sein, niemals beliebig. In unserem und dem Falle der S-Klasse ist sie historisch und datiert auf den 16. Mai 1992. Mit einem entliehenen 450 SEL 6.9 fuhren wir von Frankfurt nach Rostock, es waren vier Personen in schwarz-weißen Trikots an Bord und wohl ein, zwei Kästchen Bier im Kofferraum. Die Krone des Fahrzeugbaus schien gerade recht zur Krönung einer formidablen Fußballsaison, die in nichts anderes münden konnte als der deutschen Meisterschaft. Doch die Wundermannschaft verlor beim Absteiger 1:2. Es gab nie eine endlosere, stillere Rückfahrt. Lebbe geht weider, sagte Trainer Dragoslav Stepanovic und prägte einen der besten Sprüche der Fußballgeschichte. Und wie es weitergeht.

Holger Appel Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Technik und Motor“. Folgen Ich folge

Seit 1972 trägt das Aushängeschild der Stuttgarter Marke die Bezeichnung S-Klasse. Seinerzeit löste die Baureihe W 116 den W 108 ab, 1975 bekam sie mit ebenjenem 450 SEL die automobile Krone aufgesetzt. Dessen Präsenz mindestens zu halten führte in der Folge zu fragwürdigem Gigantismus, der mit peinlichen Peilstäben die Orientierung verlor. Seit Gorden Wagener für die Formen zuständig ist, findet Mercedes-Benz wieder zu sich selbst. Der flottere Schnitt kommt bei den Kunden an, derart gut, dass er von unten bis oben über die Modellpalette verteilt wird. Das kann eines Tages gefährlich werden, schon lassen sich C- und E- und S-Klasse kaum noch voneinander unterscheiden.