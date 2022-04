Apple Mac Studio und Display : Von der Botschaft des Überflusses

Mehr zu haben, als man braucht: Das könnte man Luxus oder Freiheit nennen. Beides wird immer weniger geschätzt. Die Menschen setzen darauf, dass einem die Obrigkeit sagt, was richtig ist, und dass einem zugeteilt wird, was angesagt ist. In den Zeiten von Verbot und Verzicht sind wir so unverschämt und stellen uns einen Rechner auf den Schreibtisch, den so gut wie niemand braucht, weil er viel zu schnell und nur schwer an seine Grenzen zu bringen ist. Und dazu kommt auch ein gleich noch ein Monitor mit dem unfassbaren Preisschild von 2200 Euro.

Michael Spehr Redakteur im Ressort „Technik und Motor".





Apple hat uns einige Tage seinen neuen Mac Studio und das dazu passende Studio Display zum Ausprobieren zur Verfügung gestellt. Der Desktop-Rechner kommt in einer wieder einmal neuen Bauform, hier experimentiert Cupertino gern. Er hat die Standfläche eines Mac Mini, ist jedoch 9,5 Zentimeter hoch und natürlich schwerer, 2,7 Kilogramm mit dem M1 Max-Chip und 3,6 Kilogramm mit dem M1 Ultra, der Unterschied ist dem aufwendigeren Lüftungssystem geschuldet. Der Body aus Aluminium sieht Apple-typisch schlicht und zugleich hochwertig aus, rückseitig strömt leise die Luft aus, hörbar ist der Rechner kaum. Er ist auch nicht vom Anwender selbst zu öffnen, dafür muss man in die Werkstatt.