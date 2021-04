Fußball-Reform in Europa : Im Griff der Giganten

Ernüchternde Wochen liegen hinter Hans-Joachim Watzke, dem Geschäftsführer von Borussia Dortmund. Die Saison läuft nicht gut für sein Team, und auf dem Terrain der internationalen Fußballdiplomatie muss Watzke mit dem Gefühl einer gewissen Machtlosigkeit klarkommen. „Wir müssen uns eingestehen, dass der deutsche Fußball international vergleichsweise wenig Einfluss hat“, sagt er nach intensiven Verhandlungen, die an diesem Montag zur Verabschiedung einer von 2024 an gültigen Reform der Europapokal-Wettbewerbe führen sollen.

Sie werden danach kaum wiederzuerkennen sein. In der Champions League spielen dann 36 Teams in einer Gruppe an zehn Spieltagen eine Abschlusstabelle aus. Die ersten acht erreichen das Achtelfinale, die Teams auf Platz neun bis 16 ermitteln in Play-offs die anderen Teilnehmer an der K.o.-Phase. Die Europa League und die neue Conference League sind ähnlich konzipiert.