Im Frankfurter Westen : Tausende Haushalte ohne Strom

Da halfen nur noch Kerzen oder gleich ein offenes Feuer: Wegen eines technischen Defekts in einer Umspannanlage waren am Dienstagabend Tausende Haushalte im Frankfurter Westen stundenlang ohne Strom.

In tausenden Haushalten im Frankfurter Westen ist am frühen Dienstagabend der Strom ausgefallen. Ursache war nach Angaben des Energieversorgers Süwag ein technischer Defekt in der Umspannanlage Höchst. In tausenden Haushalte in Höchst, Sossenheim, Nied und Unterliederbach war daraufhin die Stromversorgung unterbrochen. In der Höchster Altstadt behalfen sich die Besucher der Wirtshäuser mit Feuerschalen. Verletzt wurde bei der Störung niemand.

Erst gegen 20 Uhr lief die Stromversorgung wieder an. Auch dann waren nach Süwag-Angaben noch rund 16.000 Haushalte in Höchst und Unterliederbach nicht versorgt. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die weiteren Haushalte wieder ans Netz zu bringen“, versicherte das Unternehmen.

Zu einer bemerkenswerten Situation kam es im Neuen Theater Höchst. Wie F.A.Z.-Korrespondent Bernhard Biener berichtet, hatte sich die Kleinkunstbühne ein Limit bis 21 Uhr gesetzt, um zu entscheiden, ob sie das für den Abend vorgesehene Programm kurzfristig und notgedrungen absagen müsse. Um Punkt 21 Uhr habe es wieder Strom gegeben und das Berliner Kabarett- und Chanson-Duo Thomas Pigor und Benedikt Eichhorn konnte auftreten.

Vor knapp einen Jahr hatte ein Feuer in einem Umspannwerk in den westlichen Stadtteilen ebenfalls zu einem stundenlangen Stromausfall geführt.