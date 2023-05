Forscher aus Gießen und Frankfurt arbeiten mit einem Industriepartner an neuen Bahn-Sitzen. Dazu dienen ihnen Vorbilder aus der Natur. „Wir sind nah an der Anwendung“, sagen die Entwickler.

Haben Sie schon einmal Moostierchen gesehen? Falls nicht: Das ist wenig verwunderlich. Denn diese Lebewesen sind mikroskopisch klein. Auffällig sind aber ihre Kolonien. Sie bilden diese unter anderem auf Seetang. Näher betrachtet, sehen diese Behausungen etwa so aus wie ein luftig, aber exakt gehäkeltes Kissen von Omas Sofa. Die mehreckigen Muster bleiben aber nicht an der Oberfläche, sie gehen vielmehr in die Tiefe und stellen Kammern dar. Darin leben die Moostierchen. Von solchen Kammern haben sich Wissenschaftler der Technischen Hochschule Mittelhessen inspirieren lassen, die mit Forschern der Frankfurter Senckenberg-Gesellschaft und der börsennotierten Grammer AG an neuen Sitzen für Züge arbeiten.

Thorsten Winter Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung für Mittelhessen und die Wetterau.



Sie nehmen mit diesem Vorhaben an einem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Ideenwettbewerb teil. 280.000 Euro fließen ihnen hierfür zu. Auffällig ist dabei der überschaubare Zeitrahmen: Ursprünglich war das Projekt nur auf ein Jahr angelegt, die Wissenschaftler konnten aber ein paar Monate mehr herausschlagen. Das hat sich offenbar gelohnt. Udo Jung, Professor am Fachbereich Maschinenbau, Mechatronik und Materialtechnologie der Hochschule, und sein wissenschaftlicher Mitarbeiter Tobias Ballreich können zwölf Modelle für neuartige Sitzkissen aus dem 3-D-Drucker vorweisen. Die Signale von Grammer sind ermutigend, wie Jung sagt. Noch ist zwar nicht von einer Serienfertigung die Rede. „Aber das kann schnell gehen“, meint der Maschinenbauer aus Friedberg.

Bryozonen aus der Natur als Vorbilder

Die kurz THM genannte Hochschule und Senckenberg stehen schon seit 2019 in Kontakt, wie Ballreich erläutert. Mit Blick auf das Sitze-Projekt haben beide Partner nach Vorbildern in der Natur gesucht. Infrage kamen demnach der Fruchtkörper eines Bovistes, also eines Pilzes, ein Spinnennetz und eben die als Bryozonen bezeichneten Behausungen von Moostierchen. Mit ihnen hat sich das Team schließlich näher befasst. Unter dem Mikroskop zeigen sich kleine Löcher in den Bryozon-Kammern. Sie filtern laut Ballreich das Wasser, aus dem die Moostierchen ihre Nahrung fischen, und dienen zudem ihrer Kommunikation.

Die Forscher haben eine Kammer aus einer Kolonie geschnitten und jede Seite verschiedenen Drücken ausgesetzt. Sinn der Übung war zu erkunden, ob diese Struktur dem Ziel der Arbeiten dienen kann. Das ist erstens eine physiologisch angepasste Druckverteilung auf dem Sitz. Zweitens soll die Fläche, auf die ein Fahrgast sich setzt, besser durchlüftet werden als bei einem üblichen Produkt. Und drittens ist ein geringeres Gewicht gewünscht. Denn weniger Kilogramm bedeuten letztlich weniger Energieeinsatz während der Fahrt.

Anders als die Moostierchen haben die Wissenschaftler ihre als Demons­tratoren bezeichneten Modelle nicht aus Kalk, sondern aus Thermoplastischem Polyurethan, einem Kunststoff, gefertigt. In der Bionik, die Vorbilder aus der Biologie in die Technik überträgt, geht es nicht um bloße Kopien, wie Ballreich hervorhebt. Ziel sei vielmehr, aus der Natur zu lernen. Nach seinen Worten werden die Modelle den Vorgaben aus Berlin gerecht.

In Zukunft mehr auf Bionik setzen

Die Temperatur beim Sitzen liege um 0,7 Grad niedriger als bei herkömmlichen Produkten aus Schaumstoff. Das klinge nach nicht viel, sei aber merklich. Zwei Stunden lang hat der Mitarbeiter während der Messung still sitzen müssen, wie er erzählt. „Da geht man in sich“, fügt er lachend hinzu. Die Demonstratoren bringen demnach ein Fünftel bis 60 Prozent weniger Gewicht auf die Waage. Nicht zuletzt übten sie etwa 40 Prozent weniger Druck auf die Kniekehlen aus. Dies habe sich in einem Labor von Grammer gezeigt. Das sei wichtig, denn dauerhafter Druck erhöhe das Risiko einer Thrombose. Anders gesagt: Die Neuentwicklung könnte auch der Gesundheit dienen.

Bisher sind Technik und Modelle nicht patentiert. Das kann aber noch kommen. Die Gießener Gesellschaft für Technologietransfer TransMIT begleitet das Projekt. „Wir sind nah an der Anwendung“, sagt Jung. Das Spannendste daran sei aber die Zusammenarbeit von Biologen und Ingenieuren. Bionische Vorbilder für Neuentwicklungen seien noch rar. Doch riefen Politik und Wirtschaft nach kürzeren Entwicklungszeiten. Dies sei mit Bionik möglich. Gemeinsam mit Senckenberg und dem Institut für Verbundwerkstoffe GmbH aus Kaiserslautern will die THM nun eine Bionik-Datenbank schaffen. Der Förderantrag dazu ist laut Jung eingereicht.