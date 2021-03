Podiumsdiskussion zu Hanau : „Erinnern allein reicht nicht“

Jeder Satz ist eine Anklage. Newroz Duman, Cetin Gültekin und Naomi Henkel-Gümbel, die mit dem Grünen-Politiker Cem Özdemir auf einem Podium der Heinrich-Böll-Stiftung in Frankfurt am Dienstagabend darüber debattieren, was gegen rassistisch und antisemitisch motivierte Verbrechen getan werden muss, urteilen hart. „Politiker haben schöne warme Worte, aber keine Taten“, sagt Gültekin, dessen Bruder beim Attentat in Hanau ermordet wurde.

„Mein Vertrauen in Polizei und Justiz ist zurückgegangen“, sagt Henkel-Gümbel, angehende Rabbinerin und Überlebende des Anschlags auf die Synagoge in Halle im Herbst 2019. „Die hessische Landesregierung will keine Verantwortung übernehmen“, sagt Duman von der Initiative 19. Februar, die sich für die Angehörigen der Opfer des Hanauer Attentats einsetzt. „Gedenkfeiern und Erinnern allein reichen nicht.“

Eigentlich soll die Debatte, moderiert von Aisha Camara von der Frankfurter Bildungsstätte Anne Frank, Wege aufzeigen, wie etwas gegen die rassistische Bedrohung gesetzt werden kann. Am Rande geht es auch darum: Allianzen schmieden, aufklären durch einen Untersuchungsausschuss. Doch immer wieder spricht einfach die herbe Enttäuschung aus den Redebeiträgen der Diskutanten. Gültekin und Duman werfen Özdemir in Vertretung der Grünen vor, sie im Stich gelassen zu haben.

Der Bundestagsabgeordnete verteidigt seine Parteifreunde und den hessischen Koalitionspartner CDU, ruft dazu auf, keine „Links-Rechts-Geschichte“ daraus zu machen und Parteien gegeneinander auszuspielen. Er will die Zivilgesellschaft in die Pflicht nehmen: „Sie muss Druck machen, damit die Aufarbeitung voran geht.“

„Nicht die Aufgabe der Betroffenen, aufzuklären“

Newroz Duman hält dagegen: „Es ist eigentlich nicht die Aufgabe der Betroffenen, aufzuklären.“ Doch gerade nach dem Angriff in Hanau sei genau das passiert: Die Angehörigen hätten die Untersuchungen vorangetrieben. Duman fordert einen Fonds für die Opfer rechter Gewalttaten und einen unabhängigen Untersuchungsausschuss: „Hessen ist das Land mit den meisten Toten wegen rassistischer Anschläge“, sagt Duman. Hinter dem Terror stecke System.

Auch die Rabbinatsschülerin Naomi Henkel-Gümbel fragt kritisch, warum die Ermittlungen bei rechten Straftaten nicht so schnell vorangingen wie anderswo. „Wir sehen, dass die Mechanismen des Staats bei anderen Themen wie bei Pädophilie funktionieren. Wieso werden die nicht auch bei rechtem Terror eingesetzt?“ Immerhin agierten weder der Attentäter von Hanau noch der Mann, der die Synagoge in Halle angriff, völlig im Verborgenen. Sie veröffentlichten vor ihren Taten menschenverachtende Traktate und Posts im Internet.

Es müsse ein Umdenken geben, fordert Henkel-Gümbel. Und auch die jüdische Gemeinschaft müsse sich trauen, die Stimme zu erheben und nicht versuchen, unter dem Radar zu bleiben. Denn alle seien von dem rechten Terror betroffen.