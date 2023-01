Weltwirtschaftsforum Davos : Von Fortschrittsglauben und neuer Bescheidenheit

Saudi-Arabien baut eine Stadt für neun Millionen Menschen in der Wüste. Zugleich will man in Europa wieder im Einklang mit der Natur leben. Was heißt das für Deutschland – und für Frankfurt?

Es beginnt mit einem Raucher, der am Straßenrand eine Pause macht. Die Teilnehmer des Weltwirtschaftsforums in Davos eilen vorbei. Er aber steht nur dort, beobachtet die Menschen, den Stau auf der Promenade. Die Blicke kreuzen sich, man kennt sich: „Guten Tag, Herr Terium, was machen Sie denn hier?“ Denn Peter Terium vermutet man in Davos nicht mehr.

Bis 2017 war der Holländer Vorstandsvorsitzender des deutschen Energiekonzerns RWE, zu dem in Frankfurt die Süwag gehört, beziehungsweise des später davon abgespaltenen Unternehmens Innogy. Dann musste er von einem auf den anderen Tag gehen. Das ist lange her. Beim Händeschütteln gelingt der Sprung in die Gegenwart, dann drückt Terium die Zigarette aus: „Kommen Sie doch einfach mit“, sagt er und öffnet eine Tür, auf der der Name „Neom“ zu lesen ist.

Es ist einer dieser Läden, die in Davos während des Weltwirtschaftsforums zu einer Art Messestand im großen Politik- und Managerzirkus aufgebaut werden, um für das eigene Anliegen zu werben. Tritt man ein, zeigen große Bildschirme in holzvertäfelter Umgebung Videos von einer neuen Welt, an der Terium jetzt baut. Neom, das steht für eine von der Regierung Saudi-Arabiens geplante Stadt mit angeschlossenem Technologiepark im Nordwesten des Landes nahe dem Golf von Akaba und an der Küste des Roten Meeres.

26.000 Quadratkilometer großes Gebiet

Erinnerungen werden wach, schon wieder an das Jahr 2017. Denn damals wurde Neom in Riad vorgestellt, vom umstrittenen saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman. Es soll sein Land für die Zeit nach der Ölforderung neu aufstellen. Das Projekt soll rund 500 Milliarden Dollar kosten. Zur Finanzierung beigetragen hat bezeichnenderweise der Börsengang der staatlichen Ölgesellschaft Saudi Aramco.

Für Neom ist ein gut 26.000 Quadratkilometer großes Gebiet vorgesehen. Zum Vergleich: Hessen ist gut 21.000 Quadratkilometer groß. Neom wird im Nordwesten des Landes liegen, am Roten Meer und an der Grenze zu Ägypten und Jordanien: „Das ist eine Landschaft, die Sie noch nie gesehen haben“, sagt Terium, der inzwischen den größten Teil seines Lebens dort verbringt. Zuständig ist er für den Bau der Energie- und Wasserversorgung, zudem für die Landwirtschaft.

Die Aufgabe ist, jenseits des Geldes, das Terium dafür bekommt, gewiss auch technisch reizvoll. Denn Neom soll seinen Energiebedarf ausschließlich aus Wind- und Sonnenkraft speisen. Vor knapp einem Jahr wurde der Grundstein für eine Fabrik zur Herstellung von grünem Wasserstoff gelegt: An der Anlage mit dem Namen „Neom Green Hydrogen Company“, für deren Bau allein fünf Milliarden Dollar ausgegeben werden, ist auch eine Tochtergesellschaft von Thyssen-Krupp beteiligt. Schon von 2026 an soll das Gas über den ebenfalls neu gebauten Hafen von Duba exportiert werden.

„Alles, was man braucht, wird in zehn Minuten zu Fuß erreichbar sein“

Dann zeigt Terium auf ein Modell eines schmalen, hohen Hauses. Das Haus hat ebenfalls einen programmatischen Namen: „The Line“. Und dann stellt sich heraus, dass dieses Haus in Wirklichkeit eine 170 Kilometer lange und nur 200 Meter breite Stadt sein wird, die vom Roten Meer ins Landesinnere durch die Wüste gebaut werden soll. Hier sollen die Millionen Menschen leben, in einem Turm von bis zu 500 Metern Höhe. Hier gibt es keine Straßen, nur Züge, die unter der Erde verkehren, und Flugtaxis von Volocopter, also ebenfalls aus Deutschland.