5000 Ehrenamtler im Einsatz : So aufwendig ist der Bürgerentscheid zu Feldmann

Ein unscheinbares Bürogebäude in einem Gewerbegebiet ir­gendwo im Osten der Stadt. Die Adresse ist geheim. Niemand soll wissen, wo die Stadt Frankfurt die Wahlunterlagen aufbewahrt. Denn es könnte ja jemand in Versuchung geraten, sich Zugang zu Urnen und Stimmzetteln zu verschaffen – und die Wahl zu manipulieren. Um ungebetene Gäste abzuhalten, stoppt der Aufzug nicht in der richtigen Etage, für ein Stockwerk müssen Be­sucher die Treppe nehmen.

Im Lager wartet Thorsten Pfeifer. Der Mitarbeiter der Geschäftsstelle Wahlen im Bürgeramt, Statistik und Wahlen ist zu­sammen mit fünf Aushilfskräften seit einigen Wochen mit der Vorbereitung des Bürgerentscheids zur Abwahl von Oberbürgermeister Peter Feldmann beschäftigt. Das Team stellt zum Beispiel die rund 600 Urnen bereit, die in den Wahllokalen und für die Briefwahl benötigt werden. Die großen grauen Kästen auf Rädern sehen aus wie Mülltonnen. „Aber sie sind einfach sehr praktisch, weil sie gut zu transportieren sind“, sagt Stefan Köster, der Leiter der Geschäftsstelle. Seit der Bundestagswahl im vergangenen Jahr gibt ein aufgeklebtes Stadtwappen – eine Anregung ei­nes Ortsbeirats – den Urnen ein etwas offizielleres Aussehen.

Jetzt stehen sie bereit, um abgeholt zu werden. 15 Stück passen in einen Transporter. In der Woche vor der Abstimmung sind an fünf Tagen jeweils fünf Fuhren nötig, damit alle Urnen dort sind, wo sie am Sonntag sein sollen. Insgesamt sind rund um die Wahl etwa 50 Fahrzeuge im Einsatz. Zum Beispiel, um am Sonntagmorgen die Stimmen, die per Briefwahl eingegangen sind, von ihrem geheimen Lagerort zur Messe zu bringen, wo sie am Abend ausgezählt werden. Dafür ist sogar Polizeischutz angefordert. Zwar sei noch nie versucht worden, Briefwahlunterlagen zu entwenden, sagt Köster. Aber es könnte ja unterwegs einen Unfall geben – und auch in diesem Fall muss gewährleistet sein, dass keine Stimme verloren geht.

Eine Situation wie in Berlin drohe nicht

Zurück zu den Urnen. Sie werden nicht leer durch die Stadt gefahren. Ge­füllt sind sie mit Utensilien, die in den 376 Wahllokalen und für die Auszählung in den 199 Briefabstimmungsbezirken be­­nötigt werden: Ein Plakat mit der Abstimmungsbekanntmachung, Rechtsgrundlagen, Sichtschutzblenden und viel Büromaterial – 5300 Stifte, 380 Rollen Tesafilm, 1200 Brieföffner, 4000 Um­schläge, 2300 Fingerkappen, die das Zählen der Stimmzettel erleichtern.

Die Stimmzettel selbst sind auch da­bei. Sie sind im Format DIN A4 gedruckt und haben damit eine im Vergleich zu anderen Wahlen überschaubare Größe. „Wir haben eine ausreichende Reserve eingeplant“, versichert Köster. Eine Si­tua­tion wie bei der Bundestagswahl in Berlin, wo wegen fehlender Stimmzettel zeitweise nicht gewählt werden konnte, soll es nicht geben.

Die Corona-Hygienepakete werden gesondert in die Wahllokale gebracht. Der Bürgerentscheid ist bereits die dritte Wahl unter Pandemiebedingungen. Wahlhelfer und Wähler sollen bestmöglich geschützt werden. „Wir haben dazugelernt“, sagt Köster. Die benötigten Mengen könnten heute viel besser kalkuliert werden als bei der Kommunalwahl im März 2021. Trotzdem ist die Materialliste beachtlich: 5000 FFP2-Masken, 34.000 chirurgische Masken, 18.000 Des­infektionstücher, 150 Liter Desinfektionsmittel, 14.000 Meter Klebeband zur Abstandsmarkierung, 800 Spuckschutzwände.