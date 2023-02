Politik und Musik, das wird meist peinlich. Man denke nur an Andrea Nahles, die mit ihrer legendären Pippi-Langstrumpf-Interpretation den Maximalpegel auf der weltweit gültigen Cringe-Skala definierte. Deshalb vorweg: Wer sich bei vollem Verstand kopfüber in dieses absehbare Fremdschäm-Debakel stürzt, der hat Respekt verdient. Erst recht, wenn es ihm gelingt, Wörter wie „Transparenzregister“ im Songtext unterzubringen. So wie dem adretten jungen Herrn, der mit gegeltem Seitenscheitel und klassisch jungliberaler Hemd-unter-Kaschmirpulli-und-Steppjacken-Montur auf dem Römerberg steht und für FDP-Kandidat Yanki Pürsün in den Battle-Rap um den Oberbürgermeisterposten zieht.

Wer den frisch veröffentlichten Song noch nicht kennt: Er ist auf diversen Streamingplattformen abrufbar, das Video hat Pürsün auf seinen Social-Media-Kanälen geteilt. Und wer nicht nur das Jungliberalen-Outfit vertrauenserweckend, sondern auch die Hookline „Das geht an alle Frankfurter“ eingängig findet – es könnte an einer gewissen, völlig zufälligen Ähnlichkeit mit Revolverhelds „Das geht raus an alle Spinner“ liegen. Aber Spinner sind alle, die Pürsün am 5. März zum Oberbürgermeister wählen, natürlich nicht, denn „he’s simply the best for the job, he’s on top“. Und außerdem „in diesem Business der Realste, frischer Wind für den Römer wie die Mittelmeerbrise“.

So zumindest reimt es Nicolas Klein-Zirbes, der jenseits des Hip-Hop ein hartes Leben als Berater einer internationalen PR- und Lobby-Agentur führt und somit hundertprozentig dem entspricht, was man in der FDP unter Street Credibility versteht. Und was gehört noch zu einem zünftigen Battle-Rap? Stullendick aufgetragenes Lob für die eigene Crew und schonungslose Punchlines für den Gegner, also ein Kommunikationsstil, wie er der Politik völlig fremd ist. So erfahren die geneigten Zuhörer, dass Pürsün anders als die Konkurrenz keine fette Beute auf Kosten des Steuerzahlers machen will: „Gerippt werden soll nur das Glas für unsern Äbbelwoi.“ Und Mike Josef von der SPD soll sich bloß keine Hoffnung machen, denn „hinterm Mic stehe ich bloß zum Rappen“.

Riffs wie aus der Bierwerbung

Aber das hat der Mike auch gar nicht nötig, denn wer wüsste besser als die Genossen („Wann wir schreiten Seit’ an Seit’“) um die Kraft der Musik? Auf Josefs Instagram-Kanal läuft ein Wahlkampf-Spot, in dem die Bässe so kraftvoll wummern wie die Stoßdämpfer in den Schlaglöchern des Frankfurter Anlagenrings. Uwe Becker (CDU) lässt sich dagegen von der Jungen Union in Szene setzen, die seine Wahlkampfauftritte mit Hardrock untermalt, wie man ihn aus der Achtzigerjahre-Bierwerbung kennt. Bei solchen Gitarrenriffs bedarf es keiner erläuternden Worte.

Anders sieht das offenbar Maja Wolff, die als unabhängige Kandidatin auftritt. Sie lässt auf Youtube unter dem Titel „Maja macht’s“ ihr Wahlprogramm vertonen. Ernsthaft: das Wahlprogramm. Offen bleibt, ob der Kommentar „So schön kann Politik sein“ ironisch gemeint ist, aber sagen wir mal so: Es gab schon Lieder mit weniger Text, aber mehr ­Groove. Zum Beispiel den Eierlikör-Song vom ebenfalls unabhängigen Markus Eulig. Aber der hat natürlich den Vorteil, dass er im Hauptberuf kein Politiker ist. Und dass ihm deshalb Reime wie „Japaner, Inder und Chinesen sind noch nie so blau gewesen“ verziehen werden.