Für Studenten scheint die Oberbürgermeisterwahl in Frankfurt sehr weit weg: Auf dem Campus Westend sagen sie, was sie erwarten, ob sie die Kandidaten kennen und ob sie wählen werden.

Wer wissen möchte, was Studenten bewegt, die an diesem Sonntag über den nächsten Frankfurter Oberbürgermeister mitentscheiden können, hat es nicht leicht. Es mangelt auf dem zentralen Campus der Goethe-Universität im Westend nicht an Hörsaalbesuchern, Mensa- und Bibliotheksgängern. Aber eine auffällig große Zahl gibt auf Nachfrage an, zwar in Frankfurt zu studieren, aber außerhalb zu wohnen. Dafür gibt es vor allem zwei Gründe. Der am häufigsten genannte ist, dass die Mieten in der Großstadt unerschwinglich seien. Andere ha­ben ihr Studium zu Corona-Zeiten begonnen und nie den Versuch unternommen, zu Hause auszuziehen – selbst wenn sie das Geld dazu hätten.

Einige Studierende finden sich dann aber doch auf dem Gelände des Campus Westend, die am Sonntag wählen können, weil sie in Frankfurt wohnen. Das Thema der Mieten in der Stadt ist denn auch eines ihrer drängendsten Themen. „Ohne Studentenwohnheim könnte ich nicht in Frankfurt leben, es würde für mich überhaupt nicht funktionieren“, sagt Marina Cau. Die Politikstudentin hält das Ergebnis der Oberbürgermeisterwahl für wichtig, sowohl für Frankfurts Zukunft als auch als Signal an die Bundesebene. „Wenn Frankfurt vorangeht, können wir als fünftgrößte Stadt Deutschlands ein Vorbild für andere sein, da kommt es auf jeden an, der in der Kommune Entscheidungen trifft.“

Keine starken Emotionen

Cau bezieht ihren Wunsch nach einer Vorreiterrolle Frankfurts nicht nur auf das Thema Mieten, sondern vor allem auf die Klima- und Drogenpolitik. Ein klimaneutrales Frankfurt und die Entkriminalisierung des Drogenkonsums würde sie sich wünschen. Andere Studenten, die vor der Bibliothek der Juristen und Wirtschaftswissenschaftler anzutreffen sind, treibt eher die Sorge vor einer autofeindlichen Verkehrspolitik Frankfurts um. Gesellschaftswissenschaftler und angehende Psychologen fordern dagegen eher Verbesserungen für den Radverkehr.

Auffällig ist, dass, so unverträglich die Positionen zu sein scheinen, die Studenten gelassen mit der Position der Gegenseite umgehen. Es mag am Sonnenschein der ersten frühlingshaften Tage liegen, aber die Angelegenheiten der Kommunalpolitik erregen auf dem Westend Campus keine starken Emotionen.

Einer, der sich der Forderung nach besseren Bedingungen für den Radverkehr anschließt, ist Aaron Ewoti, Student der Rechtswissenschaft. Er bemängelt den lückenhaften Ausbau der Radwege. „Als ich nach Frankfurt gezogen bin, habe ich mir direkt einen Platten geholt“, sagt er, „außerdem ist es richtig gefährlich, in Frankfurt Fahrrad zu fahren.“

Was fast ausnahmslos die auskunftsfreudigen Studenten verbindet, ist, dass sie sich noch nicht ausreichend informiert fühlen über die Frankfurter Oberbürgermeisterwahl. Trotz der auch nach Auffassung der Studenten äußerst präsenten Wahlplakate in der Stadt haben sie den Eindruck, dass sie nicht wissen, wofür die Kandidaten stehen.

Mehr offene Räume in der Stadt

Dem Politikstudenten Leander Bohy fällt es schwer, die Gesichter auf den Plakaten bestimmten Inhalten zuzuordnen: „Manuela Rottmann wirkt auf mich sympathisch.“ Sie sei ihm durch eine Instagram-Werbung aufgefallen, in der sie vor dem Momem, dem „Museum of Modern Electronic Music“ an der Hauptwache, stand und sich für die Technokultur stark machte.