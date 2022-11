Internationaler Hochhauspreis : Neuer Turm mit altem Kern ausgezeichnet

Zum zehnten Mal ist in Frankfurt der Internationale Hochhauspreis verliehen worden. Er ging an ein Projekt, das neue Maßstäbe bei der Nachhaltigkeit setzt.

Ein Projekt aus Frankfurt hatte es nicht in die Runde der letzten fünf geschafft. Zwar waren das Hochhaus ONE im Europaviertel und das Senckenberg-Quartier auf dem alten Uni-Campus in Bockenheim für den Internationalen Hochhauspreis nominiert, doch am Ende fiel die Entscheidung zwischen Türmen aus Vancouver, Wien, New York, Singapur und Sydney.

Es klang fast ein wenig entschuldigend, als die Frankfurter Stadträtin Ina Hauck in Vertretung der erkrankten Kulturdezernentin Ina Hartwig (beide SPD) bei der Vorstellung des Preisträgers darauf hinwies, dass in Frankfurt ja nur etwa ein Hochhaus pro Jahr fertiggestellt werde, in Asien aber tausende.

Kohlendioxid und Baukosten eingespart

Das Rennen machte der gut 200 Meter hohe Quay Quarter Tower in der australischen Metropole Sydney. Besonders beeindruckt hat die Jury, dass der Vorgängerbau, ein Hochhaus aus den siebziger Jahren, nicht abgerissen, sondern in den Neubau integriert wurde. „Das ist die weltweit größte Transformation eines bestehenden Gebäudes“, sagte Kim Herforth Nielsen, Gründer des Architekturbüros 3XN aus Kopenhagen, das den Turm entworfen hat. „Wir können nicht abreißen und neu bauen, wie wir es in der Vergangenheit getan haben.“

Das bringt ökologisch und ökonomisch einen Gewinn: Da beim Quay Quarter Tower zwei Drittel des Altbaus erhalten wurden, sind 12 000 Tonnen Kohlendioxid, Baukosten in Höhe von umgerechnet 130 Millionen Euro und ein Jahr Bauzeit eingespart worden, wie Nielsen sagte. Trotzdem wurde die Nutzfläche verdoppelt und der Turm wirkt so, als sei er komplett neu. Planungsdezernent Mike Josef (SPD), der am Dienstagabend den Preis in der Paulskirche überreicht, sprach vom „weltweit innovativsten Hochhaus“.

Nachhaltigkeit im Trend

Überzeugt zeigt sich auch Matthias Danne, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Deka-Bank, die den Preis seit 2004 gemeinsam mit der Stadt Frankfurt und dem Deutschen Architekturmuseum auslobt. „Es ist niemals nachhaltig, ein altes Gebäude abzureißen und durch ein neues zu ersetzen“, sagte er. Die aktuellen Baupreise werden seiner Ansicht nach das Bauen mehr in Richtung Nachhaltigkeit verändern als alle regulatorischen Vorgaben.

Generell hätten die Themen Umwelt und Klima bei den nominierten Projekten eine große Rolle gespielt, sagte Peter Cachola Schmal, Direktor des Deutschen Architekturmuseums. Der Bau von Hochhäusern sei allein schon deshalb nötig, um die wachsende Weltbevölkerung in verdichteten Städten unterzubringen. Wie das geht, zeigt ein Wohnhochhaus aus Vancouver, das es in die Endausscheidung geschafft hat: Es steht auf einem nahezu unbebaubaren Grundstück an einer Autobahn, hat deshalb unten einen dreieckigen Grundrisse und erweitert sich nach oben hin zu einem Rechteck.

Alle nominierten Projekte sind vom 10. November bis 22. Januar im Museum Angewandte Kunst ausgestellt.