Frankfurter „Bäumsche-Gate“ : Lob der Asymmetrie des Weihnachtsbaums

Jetzt ist endgültig bewiesen, was jedem Frankfurter sowieso klar war: Wenn es für die Mainmetropole überhaupt einen Vergleichsmaßstab gibt, dann kommt dafür nur New York in Betracht. In den vergangenen Tagen haben die beiden Megacitys, engverbunden durch ikonische Hochhaus-Silhouetten und grandiose Opernhäuser, auch mit ihren Christbäumen weltweite Schlagzeilen gemacht. Nach dem Aufstellen der Fichte vor dem Rockefeller Center erhob sich ein veritabler Shitstorm. Der Baum passe in seiner nadeligen Tristesse zum Jahr 2020, lautet ein Kommentar. Andere sehen ihn ihm ein Sinnbild für ihr Land nach vier Jahren Trump, was vielleicht doch etwas hart ist. Wobei: Wenn man sich das wirre Astwerk anschaut, könnte man schon auf die Idee kommen, dass hier ein Friseur aus dem Weißen Haus am Werk war.

Übertrieben ist jedoch die Behauptung, der New Yorker Weihnachtsbaum sei der hässlichste der Welt. Diese Ehre nehmen dann doch wir Frankfurter in Anspruch. Wenn es um Fistelfichten und Traumatannen geht, dann macht uns niemand etwas vor. Allerdings war es in diesem Jahr gar nicht so einfach, unseren Ruf zu verteidigen. Denn das aus der Steiermark stammende, für den Römerberg bestimmte, auf den Namen „Bertl“ getaufte Festtagsgewächs präsentierte sich noch beim Fällen in prächtiger Verfassung. Bilder, die dieser Redaktion zugespielt wurden, zeigen eine fast 30 Meter hohe Fichte mit stattlichem Stamm, eingehüllt in ein sattgrünes Nadelkleid. Viel zu schön für den Römerberg. Schließlich fährt die Stadt seit Jahrzehnten hervorragend damit, vor dem Rathaus die kuriosesten Baum-Simulationen aufzustellen und so für munteren adventlichen Gesprächsstoff zu sorgen.