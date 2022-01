Zum Tod von Trude Simonsohn : Ihre Saat ist aufgegangen

Mit Trude Simonsohn, seit 2016 Ehrenbürgerin der Stadt Frankfurt, ist eine große Frau und eine der letzten bedeutenden Zeitzeugen des Holocaust im Alter von 100 Jahren gestorben. Ge­nerationen von jungen Menschen in der Mainmetropole und im Rhein-Main-Gebiet haben während Simonsohns Schulbesuchen mit ihr gefühlt und gelitten, wenn sie von ihrem Leben und Überleben erzählte.

Denn nie spulte diese Zeugin des Terrors und Mordens routiniert einen Vortrag ab. Vielmehr erzählte sie von ihrer Verhaftung als junge zionistische Aktivistin in der Tschechoslowakei, den trostlosen Tagen im Gefängnis im mährischen Olmütz, ihrer Überstellung ins Konzentrationslager Theresienstadt und schließlich ihrer Deportation nach Auschwitz, als ob ihr all das vor ein paar Tagen oder Wochen widerfahren sei. Tatsächlich lebte Simonsohn, während sie in Schulklassen und vor Ju­gendgruppen berichtete, all jene Ge­schehnisse immer wieder neu durch. Deshalb wirkte sie so authentisch und überzeugend.

Wie es ihr in Auschwitz ergangen ist, konnte sie ihren Zuhörern nicht genau erzählen. Sie erinnerte sich nur an Doktor Mengele, der die Ankömmlinge se­lektierte, an die Musik des Auschwitz-Orchesters beim stundenlangen Appellstehen und an den rauchenden Schornstein des Krematoriums. Alle anderen Begebenheiten waren ausgelöscht. Ihre Seele sei ohnmächtig geworden, so er­klärte sie sich im Nachhinein ihren Ge­dächtnisverlust.

Die große Liebe in Theresienstadt

„Ich war ein glückliches Kind.“ So beginnen die Erinnerungen Trude Simonsohns, die sie 2013 niedergeschrieben hat. Wahrscheinlich wäre das Mädchen aus Olmütz, das behütete Wunschkind einer aufgeklärten jüdischen Familie, auch eine glückliche Frau geworden, eine Ärztin vielleicht, wäre nicht die nationalsozialistische Schreckensherrschaft über ihr Land he­reingebrochen.

Bei allem Unglück hat Trude Gutmann, wie sie damals hieß, immer wieder Gutes erfahren. Eine Mitgefangene las ihr im Gefängnis aus der Hand und sagte ihr eine große Liebe voraus. In Theresienstadt traf sie tatsächlich diese große Liebe in Gestalt von Bertold Simonsohn. Und auch ihre Mutter sah sie dort wieder. Das größte Glück in allem Unglück erfuhr sie nach ihrer Befreiung, als sie ihren Mann wieder traf, der Auschwitz ebenfalls überlebt hatte. Ihre Eltern dagegen hatten es nicht geschafft: Die Mutter war in Auschwitz ermordet worden, ihr Vater in Dachau an den Strapazen der Haft gestorben.

Es hat Trude Simonsohn viel Kraft gekostet, aus der Schweiz, wo sie nach dem Ende des Krieges eine sichere Bleibe gefunden hatte, 1951 nach Hamburg überzusiedeln. Sie hat es ihrem Mann zuliebe getan, der von der dortigen Jüdischen Gemeinde gebeten worden war, in die Hansestadt zu kommen, um sich um Überlebende zu kümmern, die keinerlei Angehörige hatten. Sie und ihr Mann hätten sich dort in Hamburg nur in einem kleinen Kreis von Überlebenden und Widerstandskämpfern be­wegt, weil sie den normalen Deutschen nicht getraut hätten, hat Simonsohn oft erzählt. Das setzte sich anfangs auch in Frankfurt fort, wohin sie 1955 mit ih­rem Mann zog, der dort die „Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland“ aufbaute.