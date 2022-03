Anklage gegen Feldmann : Es kommt auf Mike Josef an

Für manchen Frankfurter SPD-Genossen wäre Mike Josef der bessere Oberbürgermeister. Laut sagt das aber bisher niemand, leise, also vertraulich, haben sich indes schon einige so geäußert. Tatsächlich könnte Josef, der die hiesigen Sozialdemokraten seit 2013 als Vorsitzender anführt und seit 2016 Planungsdezernent ist, Nachfolger von Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) werden, falls dieser wegen der Anklage im Zusammenhang mit dem AWO-Skandal zurücktreten sollte oder abgewählt würde.

Josef wäre der natürliche Oberbürgermeisterkandidat der SPD, sollte es zu ei­ner neuen Wahl kommen. Ob ein SPD-Kandidat nach einem schmählichen Ab­gang von Feldmann überhaupt noch eine Chance auf einen Sieg bei den Oberbürgermeisterwahlen hätte, steht allerdings auf einem anderen Blatt. Als SPD-Oberbürgermeisterkandidatin käme derzeit allenfalls noch die Kulturdezernentin Ina Hartwig in Frage. Doch dürfte sie nur an­treten, falls Josef auf eine Kandidatur verzichten würde. Denn er hat die Literaturkritikerin Hartwig in die Politik geholt und zur Dezernentin gemacht. In den Rü­cken fallen würde sie ihm wohl nie.

Wer ist Josef, fragten viele in Frankfurt, darunter auch SPD-Mitglieder, als der scheidende Vorsitzende Gernot Grumbach 2013 den damals gerade einmal 30 Jahre alten Junggenossen zu seinem Nachfolger vorschlug. Selbst führende Sozialdemokraten runzelten die Stirn, weil sie sich nicht vorstellen konnten, dass ein so junger Mann, der bisher zudem noch keine politischen Erfolge vorweisen konnte, die notorisch in Flügelkämpfe verwickelte Partei be­frieden und sie aus dem Elend der Opposition wieder in die Stadtregierung führen werde. Beides ist Josef da­mals gelungen.

Der Aufstieg war ihm nicht in die Wiege gelegt

Bei den Koalitionsverhandlungen 2016 sicherte Josef im Fingerhakeln mit CDU und Grünen seiner SPD die wichtigsten Dezernate außer der Kämmerei. Er selbst wurde Planungsdezernent, wiewohl er vorher niemals mit Bauen und Planen zu tun gehabt hatte. Zum Erstaunen auch vieler Fachleute verhandelte er bald mit Geschick und Durchsetzungsvermögen mit großen Investoren über Abermillionen Euro teure Bauprojekte. Er plante neue Stadtteile und Gewerbegebiete und versuchte mit großer Energie den Bau bezahlbarer Wohnungen anzukurbeln.

Hauptwache – Der F.A.Z. Newsletter für Rhein-Main Sonntags bis donnerstags um 21.00 Uhr ANMELDEN

Sein Aufstieg zu einem Frankfurter Spitzenpolitiker war Josef wahrlich nicht in die Wiege gelegt. Denn er ist der Sohn syrischer Flüchtlinge, die aus ihrer Heimatstadt Kameshly im Nordosten des Landes geflohen waren und in Deutschland politisches Asyl beantragt hatten. Wegen der stetig wachsenden Verfolgung der christlich-aramäischen Minderheit hatten die Eltern für ihre Familie dort keine Zukunft mehr gesehen. In Ulm fand der Vater als Lagerarbeiter ein Einkommen. Er und seine Familie kamen mit dem 1983 noch in Syrien geborenen Mike und zwei in Deutschland zur Welt gekommenen Schwestern in der Trabantensiedlung Wiblingen unter, wo alteingesessene Facharbeiter mit klassischen Gastarbeiterfamilien, Spätaussiedlern aus der Sowjetunion und Flüchtlingen aus aller Welt Tür an Tür wohnten. Die multikulturelle Welt, wie man sie heute in Frankfurt kennt, war Josef schon von frühen Jahren an in Wiblingen vertraut.

Ein Ass war Josef in der Schule nicht, dafür aber ein guter Fußballer beim TV Wiblingen. Als er vom Lokalmatadoren SV Ulm abgeworben wurde, glaubte Josef für kurze Zeit an eine Profikarriere. Da­raus ist nichts geworden, aber immerhin schaffte der eher faule Schüler Mike Josef die mittlere Reife. Unter normalen Um­ständen hätte er in einem Betrieb eine Lehre gemacht und wäre jetzt wie viele seiner damaligen Freunde, mit denen er sich immer noch trifft, ein gut bezahlter Facharbeiter, zum Beispiel bei einem Au­tozulieferer, oder eine fleißige Verwaltungskraft in einem Büro. Dass er ein Ausnahmetalent ist, hat damals jedenfalls niemand bemerkt.

Ein Underdog aus einer wenig begüterten Familie

Gern hätte Josef Politik studiert. Doch dazu fehlte ihm das Abitur. Das Fachabitur an der Fachoberschule in Neu-Ulm, das er im zweiten Anlauf schließlich schaffte, erlaubte ihm lediglich das Studium „Soziales Lernen“ an der Fachhochschule in Frankfurt. Immerhin konnte er nach ein paar Semestern an die hiesige Goethe-Universität wechseln, wo er 2011 seinen Abschluss als Diplom-Soziologe machte. Als Gewerkschaftssekretär fand er danach ein Einkommen. In die Politik kam er über die Jungsozialisten, für die er in den Asta eingezogen war, wo er sich gegen die damals von der hessischen Landesregierung eingeführten Studiengebühren wandte. Er, ein Underdog aus einer wenig begüterten Familie, hätte, davon ist er noch heute überzeugt, nie studiert, wenn er Gebühren hätte zahlen müssen.

Seine Bodenhaftung hat Josef auch als Dezernent, der inzwischen neben der Planung auch noch den Sport verantwortet, nie verloren. Auch unter seinen politischen Gegnern gilt er als ein Mann, der seine Versprechen hält und dem man vertrauen kann. Allerseits wird Josef eine hohe Intelligenz, eine schnelle Auffassungsgabe, ein Portion Mutterwitz und ein hohes Maß an Inte­grität zugeschrieben.

Mehr zum Thema 1/

Jetzt, mit knapp 40 Jahren, ist Josef ein gestandener Kommunalpolitiker, der seine Führungsqualitäten unter Beweis ge­stellt hat. Die Arroganz der Macht hat ihn noch nicht ergriffen. Sein christlicher Glaube und seine ungebrochene Verbundenheit mit Leuten aus einfachen Verhältnissen haben ihn in den Jahren des Erfolgs vor Hochmut bewahrt. Seine Fa­milie und seine beiden kleinen Söhne bieten ihm einen Ausgleich zum hektischen Politikbetrieb.

Wahrscheinlich hat Josef nach Jahren der Zusammenarbeit mit Peter Feldmann gemerkt, dass er wohl der bessere Oberbürgermeister wäre. Doch diesem in den Rücken zu fallen, um dessen Amt zu übernehmen, ist ihm vermutlich nie ernsthaft in den Sinn gekommen. Jetzt, da gegen Feldmann Anklage erhoben wird, könnte es aber durchaus zu einer Si­tuation kommen, in der Josef sich im In­teresse der SPD gegen Feldmann stellen muss.