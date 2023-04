Aktualisiert am

Lämmer in Viernheim, kurz vor ihrem letzten Gang Bild: Samira Schulz

Von Paul McCartney, dem legendären Sänger und Bassisten der Beatles, stammt die Behauptung: „Wenn Schlachthöfe gläserne Wände hätten, wäre jeder Mensch Vegetarier.“ Am Rand von Viernheim, im südlichsten Zipfel von Hessen, treten Reiner und Erik Baumann den Gegenbeweis an.

Sebastian Balzter Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.



Der Schlachthof, den sie dort betreiben, hat zwar keine gläsernen Wände. Aber große Fenster zur Straße, durch die jeder reinschauen kann in die gekachelte Halle, in der die wenige Sekunden zuvor geschlachteten Tiere ausgenommen werden. Es handelt sich weder um Schweine noch Rinder. Sondern um Lämmer. Für viele sind das einfach nur süß anzuschauende Tiere, für andere eine Delikatesse. Die Nachfrage steige seit Jahren kontinuierlich, berichten die Baumanns. McCartney irrt.

Mag der Fleischverbrauch insgesamt im Zeichen von Klimaschutz und Tierliebe sinken, beim Lammfleisch ist es umgekehrt. Die Lammfleischproduktion in Deutschland ist in den vergangenen zehn Jahren um rund ein Drittel auf etwa 20.000 Tonnen gestiegen. Rund 1,2 Millionen Tiere im Jahr werden dafür geschlachtet. Fast ein Viertel davon in Viernheim. Die Baumanns sind Marktführer. Aber die Menge reicht nicht, um den Bedarf zu decken. Grillen liegt im Trend, dafür eignet sich Lammfleisch bestens. Außerdem nimmt die Zahl der Muslime im Land zu, bei ihnen kommt Lamm oft auf den Tisch.

Der Appetit auf Lammfleisch ist größer als die heimische Produktion

Noch einmal rund 20.000 Tonnen Lammfleisch werden deshalb jedes Jahr aus dem Ausland importiert, aus Irland, Neuseeland, Australien. Und für alle, die Lammfleisch essen, gibt es eine erfreuliche Überraschung. Während sonst fast alle Lebensmittel teurer geworden sind, ist der vom Branchendienst AMI ermittelte Durchschnittspreis für Lammfleisch zurzeit exakt derselbe wie vor einem Jahr. Freilich hatte es zuvor kräftige Preissteigerungen gegeben, sie nahmen die Inflation gewissermaßen vorweg. Der Brexit und die Pandemie hatten die Lieferketten durcheinandergebracht. „Das hat sich alles wieder normalisiert“, begründet Reiner Baumann die bemerkenswerte aktuelle Preisstabilität.

Lämmer können lieb blicken und niedlich meckern, ihr Fell ist flauschig weich. Wenn sie ihr Schlachtgewicht von 40 bis 50 Kilogramm erreicht haben, sind sie gerade mal ein Jahr alt. Für Reiner Baumann, der seit 1986 die Geschäfte des Familienbetriebs führt, sind sie dann aber auch der geradezu ideale Fleischlieferant für anspruchsvolle Verbraucher. „Lammfleisch lässt sich nicht industriell produzieren wie Rind- und Schweinefleisch, dafür eignen sich Schafe einfach nicht“, sagt er. „Es gibt kaum Herden mit mehr als 2000 Mutterschafen, viele sind deutlich kleiner. Das finden alle gut, die aufs Tierwohl achten.“

Bioware spielt beim Lammfleisch nach Baumanns Darstellung übrigens fast keine Rolle. Von den rund 275.000 Tieren, die sein Schlachthof im Jahr verarbeitet, kämen kaum 500 von Ökobetrieben, überschlägt Baumann. Die konventionelle Schäferei biete schon so gute Haltungsbedingungen, dass es für ein zusätzliches Biosiegel samt Preisaufschlag nicht mehr viele stichhaltige Argumente gebe.

Wohin mit Knochen, Schwänzen, Köpfen und Füßen?

Die Schlachthofbetreiber kommen auf noch viel mehr Punkte, die nach ihrer Ansicht nachdrücklich für Lammfleisch sprechen. Baumanns Sohn Erik gerät regelrecht ins Schwärmen, wenn er von den ökologischen Vorteilen der Schafhaltung redet. Für die Landschaftspflege sei sie unschlagbar, sagt Baumann, etwa um abschüssige Wiesen vor der Verbu­schung zu schützen. Da jetzt allerorten Photovoltaikanlagen auf den Feldern aufgestellt werden, tut sich ein weiteres Einsatzgebiet auf: Schafe und Lämmer sind klein genug, um unter diesen Anlagen zu weiden, und zu leicht, um die teure Technik so ernsthaft beschädigen zu können wie Rinder.