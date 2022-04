Open Access : Nebenkosten einer Bewegung

So viel erklärte Offenheit in der Wissenschaft war noch nie: open science, open content oder open access. Offenheit versteht sich in dieser andauernden wissenschaftspolitischen Offensive jedoch nicht qualitativ, sondern quantitativ, gemeint ist also nicht die Freiheit der Wissenschaft, sondern der freie Zugang zu möglichst vielen wissenschaftlichen Veröffentlichungen, für die Protagonisten unweigerlich geknüpft an die Digitalität. Diese ist unterdessen vom technischen Hilfsmittel zum absoluten Paradigma aufgestiegen.

Die forschungsfördernden Institutionen, so zum Beispiel die Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG, erklären folglich nicht nur, eine Open-Access-Publikation könne „jede und jeder lesen, herunterladen, speichern, verlinken, drucken und damit entgeltfrei nutzen“. Sondern sie verpflichten zugleich zum einheitlichen Publikationsweg. Beim Schweizerischen Nationalfonds SNF heißt es, ähnlich wie beim österreichischen Fonds wissenschaftliche Forschung FWF, deklaratorisch, jeder Beitragsempfänger sei verpflichtet, seine Resultate „in frei zugänglichen Publikationen oder Datenbanken zu veröffentlichen (Open Access)“.