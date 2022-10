Grundlagenforschung : Brachliegendes Potential für die Wirtschaft

Die Geschichte von Deutschlands wertvollstem Start-up beginnt weder in einem schicken Café in Berlin Mitte noch in einem berühmten Start-up-Inkubator. Die Geschäftsidee des Software-Unternehmens Celonis kommen dem Mathematik-Studenten Alexander Rinke, dem Informatik-Studenten Martin Klenk und dem Wirtschaftsinformatik- und Finanzmathematik-Studenten Bastian Nominacher an der Technischen Universität München (TUM). Die Drei arbeiten während des Studiums bei der studentischen Unternehmensberatung der Universität, haben dort den Auftrag, die IT-Prozesse des bayrischen Rundfunks zu optimieren – keine leichte Aufgabe.

Rinke, Klenk und Nominacher entwickeln prompt eine eigene Software. Darauf aufbauend gründen sie später ihr Start-up Celonis. Das Unternehmen ist heute mehr als 10 Milliarden Euro wert. Doch Celonis und die TU München sind eher die Ausnahme, nicht die Regel. Deutsche Universitäten haben ein Ausgründungsproblem. „Wir verschenken an den Universitäten enorm viel Potential“, sagt Christoph Stresing, Geschäftsführer des Bundesverbands Deutsche Start-ups. Deutschland habe eine „herausragende Forschungslandschaft“, schaffe es aber nicht, daraus genügend Unternehmen zu kreieren.