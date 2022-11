36 Jahre nach Absturz : Überreste von verunglückter „Challenger“-Raumfähre entdeckt

Bei der Suche nach einem Flugzeugwrack aus dem Zweiten Weltkrieg haben Taucher vor Floridas Küste Überreste der im Jahr 1986 explodierten Raumfähre „Challenger“ entdeckt. Laut der amerikanischen Raumfahrtbehörde (NASA) fiel ihnen bei den Dreharbeiten für einen Dokumentarfilm ein Wrackteil auf, das vor der Ostküste des Sunshine State aus dem Meeresboden ragte.

Der Fund biete Gelegenheit innezuhalten und an die sieben Menschen zu denken, die bei Explosion der „Challenger“ am 28. Januar 1986 ums Leben kamen, teilte ein NASA-Sprecher am Donnerstag mit. Die Raumfähre war damals bei ihrem zehnten Einsatz 73 Sekunden nach dem Start über Cape Canaveral in Flammen aufgegangen.

Die NASA machte für die Explosion in etwa 15 Kilometern Höhe später einen Dichtungsring an einer Feststoffrakete verantwortlich, der durch einen Kälteeinbruch strapaziert worden war. Neben dem Kommandanten Francis „Dick“ Scobee und fünf weiteren Astronauten kam bei dem bis dahin verheerendsten Unglück in der amerikanischen Raumfahrt auch die Lehrerin Christa McAuliffe ums Leben. Die Achtunddreißigjährige aus New Hampshire war aus einer Gruppe von mehr als 11.000 Bewerbern ausgesucht worden, um für das NASA-Programm „Lehrer im Weltraum“ von der Raumfähre aus zu unterrichten.

In den Jahren nach dem Unglück waren an der Küste in Florida immer wieder Wrackteile der „Challenger“ angespült worden. Die NASA lagerte die Überreste der Raumfähre in ehemaligen Raketensilos der Cape Canaveral Air Force Station. Ob auch das vier Meter lange Wrackteil, das die Taucher jetzt entdeckten, dort einen Platz findet, ließ die Raumfahrtbehörde offen.