In Haldensleben : Zwei Paketdienst-Mitarbeiter sterben an einem Tag

Zwei Mitarbeiter des Paketdienstleisters Hermes in Haldensleben in Sachsen-Anhalt sind binnen eines Tages unter noch ungeklärten Umständen gestorben. Auf dem Gelände des Versandzentrums wurde in der Nacht zum Dienstag zunächst ein toter Mann entdeckt. Der 58 Jahre alte Mann sei zusammengebrochen und vor Ort gestorben, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagabend. Am Nachmittag wurde nach Polizeiangaben dann in Haldensleben in einem Transportfahrzeug von Hermes ein weiterer Mitarbeiter tot aufgefunden. Der 45 Jahre alte Mitarbeiter saß demnach leblos auf dem Fahrersitz. Der Notarzt ging zu diesem Zeitpunkt von einem natürlichen Tod aus.

Die Feuerwehr hatte Pakete in dem Transporter mit Testgeräten untersucht und geringste Mengen eines handelsüblichen Stoffes gefunden, der laut Polizei in großen Mengen gefährlich sein könnte. Hinweise dafür, dass diese Substanzen den Tod der beiden Männer ausgelöst haben, gab es nach ersten Erkenntnissen zunächst nicht. „Die Dosis, die man braucht, um zu sterben, wurde nicht erreicht“, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen.

„Normale Zustellpakete mit handelsüblichem Inhalt“

Die Feuerwehr öffnete dem Sprecher zufolge alle Pakete in dem Transporter, in dem der Mitarbeiter unmittelbar vor seinem Tod am Dienstag Pakete ausgeliefert hatte. „Das sind ganz normale Zustellpakete gewesen mit handelsüblichem Inhalt“, sagte der Polizeisprecher. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Todesfälle mit der Substanz „gar nichts“ zu tun haben. Der Einsatz vor Ort sei am Mittwochmorgen beendet worden, die Ermittlungen gingen aber weiter. „Wir müssen alle Möglichkeiten ausschließen, das ist ja unser Job“, sagte der Sprecher. Bislang gehen die Ermittler von einer Verkettung unglücklicher Zufälle aus. Die Leichen der beiden Männer sollen am Mittwoch obduziert werden, um die Todesursache zu klären. Hinweise auf Fremdeinwirkung gab es laut Polizei nicht.

Auf dem Hermes-Gelände wurde zudem am Dienstag ein Mann schwer verletzt entdeckt. Wie die Polizei am frühen Morgen mitteilte, habe sich dies jedoch als „ein ganz normaler medizinischer Notfall“ herausgestellt. Bei dem Großeinsatz der Feuerwehr waren 120 Kräfte im Einsatz.

Der Betrieb in dem Versandzentrum mit 3000 Mitarbeitern wurde zunächst eingestellt. „Das Wichtigste ist, dass unsere Mitarbeiter nicht gefährdet sind, dass es keine Rückstände mehr von irgendwas gibt, falls und was auch immer es war“, sagte ein Hermes-Sprecher am Mittwochmorgen. Das Gelände sei für die Ermittler abgesperrt worden, er könne noch nicht sagen, wann der Betrieb wieder aufgenommen werde. „Die Gedanken sind bei den Verstorbenen und ihren Familien“, sagte der Sprecher.

In der Nacht suchten zudem Feuerwehrleute in Schutzanzügen und mit Atemmasken eine Wohnung auf, wo der 45 Jahre alte Hermes-Mitarbeiter vor seinem Tod ein Paket ausgeliefert hatte. Sie untersuchten es auf mögliche Giftstoffe – mit negativem Ergebnis. Dieses Päckchen war nach Angaben des Polizeisprechers das einzige in dem Fahrzeug, das zuvor nicht im Versandzentrum selbst gepackt worden war, sondern das von außen versandt wurde. An dem Standort wickelt Hermes neben der Lagerlogistik auch die Paketzustellung ab.