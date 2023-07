Nicht wie erwartet in der schwedischen Hauptstadt Stockholm, sondern in Malmö findet der nächste ESC statt. Auch der Termin steht fest: Das Finale findet am 11. Mai statt.

Im vergangenen Jahr hatte es bis Oktober gedauert, bis die BBC endlich bekannt gab, dass Liverpool den 67. Eurovision Song Contest (ESC) austragen würde. Das lag natürlich auch daran, dass die Ukraine 2022 gewonnen hatte und das Vereinigte Königreich erst nach einigem Hin und Her als Gastgeberland für dieses Jahr feststand. Dennoch sind knapp zwei Monate, die es nun nach dem Sieg von Loreen mit ihrem Lied „Tattoo“ in Liverpool am 13. Mai dauerte, rekordverdächtig kurz als Zeitspanne. Der schwedische Sender SVT hatte es offenbar besonders eilig, die nächste Gastgeberstadt zu verkünden: Es ist Malmö, wie am Freitagnachmittag mitgeteilt wurde. Das Finale findet am 11. Mai in der Malmö-Arena statt, die beiden Halbfinale am 7. und 9. Mai.

Peter-Philipp Schmitt

Die Entscheidung für die nur drittgrößte Stadt Schwedens kam unerwartet. Die meisten ESC-Fans hatten sich ein Wiedersehen in der Hauptstadt des Landes gewünscht. Denn 2024 jährt sich nicht nur der erste Sieg des Landes überhaupt zum 50. Mal. Stockholm gilt auch als Wiege des sogenannten Schwedenpops, für den natürlich Abba und ihr „Waterloo“, mit dem die Band 1974 den 19. ESC gewann, ganz besonders stehen.

Nur vier Städte hatten sich in diesem Jahr überhaupt beworben: Neben Malmö, das nun schon zum dritten Mal nach 1992 und 2013 den ESC ausrichtet, und Stockholm (1975, 2000 und 2016) auch die zweitgrößte Stadt des Landes Göteborg (1985). Dem Städtchen Örnsköldsvik in der Provinz Västernorrlands mit seinen knapp 35.000 Einwohnern waren von Anfang an nur Außenseiterchancen eingeräumt worden. Göteborg hatte sich ein weiteres Mal mit seiner Multifunktionsarena Scandinavium beworben, in der der ESC 1985 stattgefunden hatte. Die Halle aus dem Jahr 1971 gilt allerdings als veraltet.

Kaum freie Arenen in Stockholm

Auch Stockholm musste sich bei seiner Bewerbung etwas einfallen lassen. Denn die Avicii-Arena (Globen) wird im nächsten Jahr renoviert, zwei andere infrage kommende Arenen, die Friends-Arena und die Tele-2-Arena, sind für die Zeit ausgebucht – unter anderem mit einem Konzert von Taylor Swift am 17. Mai. Darum wollte die Stadt eigens für den ESC eine temporäre Halle bauen, die Platz für 11.000 bis 15.000 Zuschauer hat. Das aber schien dem Sender SVT und auch der Europäischen Rundfunkunion (EBU) offenbar zu aufwendig.

Malmö wiederum setzte sich am Ende durch, obwohl es in der Bevölkerung Widerstände gab, nachdem der ESC im Jahr 2013 dort die Stadt teurer zu stehen kam, als erwartet worden war. Die Bewerbung aber überzeugte, es gibt genügend Platz etwa in Hotels für Zehntausende Fans, die Jahr für Jahr zu dem Wettbewerb anreisen. Der ESC kann nach 2013 auch wieder in der Malmö-Arena stattfinden, die bis zu 15.000 Zuschauern Platz bietet. Es ist damit das fünfte Mal hintereinander, dass der Grand Prix nicht in der jeweiligen Hauptstadt des Gastgeberlandes ausgetragen wird.