Fördern statt erzwingen : Warum ein soziales Pflichtjahr keine gute Idee ist

Wie wichtig gesellschaftlicher Zusammenhalt ist, haben die Krisen in den vergangenen Jahren immer wieder verdeutlicht. Wie lässt sich dieser Zusammenhalt stärken? Allenthalben wird deshalb ein soziales Dienstjahr gefordert – bereits mehrfach etwa von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Die Zustimmung in der Gesellschaft ist groß. Zwei Drittel der Deutschen sprachen sich kürzlich in einer Umfrage dafür aus, dass junge Menschen sich nach dem Schulabschluss ein Jahr lang für andere engagieren sollten. Die Jungen sollen raus aus ihrer ­Blase kommen, andere Perspektiven kennenlernen und Verständnis für ihre Mitmenschen entwickeln.

So schön dieser Gedanke auch ist: Außer Acht gelassen wird dabei der Preis, mit dem eine solche Pflicht einherginge. Sie würde eine erheb­liche Freiheitseinschränkung für junge Menschen bedeuten. Studien- und Ausbildungsbeginn müssten ein Jahr zurückgestellt werden, ebenso wie Pläne für ein Auslandspraktikum oder „Work and Travel“. Auch das sind für viele junge Menschen Möglichkeiten, ihren Horizont zu erweitern. Ein Pflichtjahr wäre dagegen ein eklatanter Eingriff in die Lebensplanung Einzelner. In einer liberalen Demokratie wie in Deutschland ließe er sich nur in Ausnahmefällen rechtfertigen.

Gesellschaftlicher Zusammenhalt ist ein hohes Gut. Aber die Politik kann die Bürger nicht zu ihm verpflichten wie zur Zahlung von Steuern. Er erfordert eine innere Bereitschaft, die sich nicht erzwingen lässt. Hinzu kommt, dass es in der entscheidenden Altersgruppe an Zustimmung fehlt. Es sind vor allem die Älteren, die von der Pflicht nicht betroffen wären, die das Dienstjahr befürworten. Dagegen hält es nur die Hälfte der unter Fünfunddreißigjährigen für eine gute Idee. Die andere Hälfte müsste den Dienst gegen ihren Willen ableisten. Es ist schwer vorstellbar, dass sie unter diesen Voraussetzungen motiviert wäre, ihn mit Interesse und Leidenschaft anzugehen.

Soziales Engagement würde dadurch abgewertet

Das wird weder den jungen Menschen gerecht noch den Einrichtungen, in denen ein Pflichtjahr abzuleisten wäre. Soziales Engagement würde auf diese Weise nicht auf-, sondern abgewertet. Bisher setzt der Bund auf Freiwilligkeit und erreicht mit dem Freiwilligen Sozialen Jahr mehr als 50.000 junge Menschen. Das entspricht etwa elf Prozent der Schul­abgänger. Im Bundesfreiwilligendienst, der allen Altersgruppen offensteht, engagieren sich jährlich mehr als 35.000 Bürger.

Deren Erfahrungsberichte fallen überwiegend positiv aus. In der Pflege entscheiden sich nach Angaben von Verbandsvertretern rund 60 Prozent sogar der Freiwilligen dafür, eine Ausbildung in dem Fachgebiet anzuschließen. Für ihr Engagement hatten sie sich vorher bewusst und aus persönlichem Interesse entschieden.

Um mehr junge Menschen für ­ Einsätze wie diesen zu gewinnen, muss er gefördert und attraktiver gemacht werden. Kritik richtet sich deshalb gegen das „Taschengeld“, das für die Freiwilligendienste bezahlt wird. Es entspricht sechs Prozent der Beitragsbemessungsgrenze in der ­allgemeinen Rentenversicherung. Im vergangenen Jahr waren das höchstens 423 Euro. Das ist weniger als der Regelsatz in der Sozialhilfe. Die Einsatzstellen haben zwar die Möglichkeit, über das Taschengeld hinaus auch Unterkunft und Verpflegung zu stellen oder Geldersatzleistungen anzubieten – sie müssen es aber nicht.

Mehr Anreize setzen

Durch einen Freiwilligendienst soll niemand reich werden. Freiwillige sind aber auch kein günstiger Ersatz für Fachkräfte. Die Volontäre sollten zumindest in der Lage sein, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, ohne auf die finanzielle Unterstützung der Eltern oder einen Nebenjob angewiesen zu sein. Derzeit aber ist ein Freiwilligendienst für viele ein Luxus. Dass die Ampelregierung eine Erhöhung des Taschengelds in ihren Koalitionsvertrag aufgenommen hat, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Dazu sollte auch ein kostenfreies Ticket für den öffentlichen Nahverkehr gehören.

Auch über die Vergütung hinaus könnte man jungen Menschen verstärkt signalisieren, dass Engagement sich lohnt. Zwar lässt sich der Bundesfreiwilligendienst schon jetzt auf die Zahl der Wartesemester für Studienfächer mit Numerus clausus anrechnen. Genauso gut ­können junge Menschen in dieser Zeit aber auch jobben oder besser bezahlte Praktika ableisten. Für den Freiwilligendienst könnte man die doppelte Zahl der Semester anrechnen. Denkbar wäre auch, die Studien- und Ausbildungsförderungen in den folgenden Jahren zu bezuschussen.

Auch die Vereine und Einrichtungen selbst, bei denen ein freiwilliges Jahr abgeleistet wird, müssen sich anstrengen: Neben angemessenen Leistungen gehört zu einem attraktiven Angebot, Aufgaben anzubieten, die zwar fordern, aber nicht überfordern. Nicht zuletzt muss den Freiwilligen der gesellschaftliche Zusammenhalt auch vorgelebt werden – und zwar von allen Generationen. Vielleicht ja auch beim Bundesfreiwilligendienst.