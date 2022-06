Freiwasserschwimmen : Mann schwimmt in 64 Stunden von Italien nach Tunesien

Nejib Belhedi wollte ein Zeichen setzen. Nach 64 Stunden und 10 Minuten ohne Pause ging der Tunesier am Samstag am Strand von Hammamet an Land. Während sich Tausende seiner Landsleute jedes Jahr auf den lebensgefährlichen Weg in Richtung Europa machen, schwamm der 69 Jahre alte pensionierte Oberstleutnant von Italien nach Tunesien. Mit seiner Aktion wollte er vor allem den jüngeren Tunesiern zeigen, dass man trotz aller Krisen von Tunesien träumen kann, und es gute Gründe gibt, im eigenen Land zu bleiben.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid. Folgen Ich folge

Am Mittwoch war er an der italienisch-tunesischen Seegrenze südöstlich der Insel Pantelleria aufgebrochen. Sein Ziel war der 155 Kilometer entfernte Hasdrubal-Strand im tunesischen Hammamet. Die Küstenwache und der Zivilschutz begleiteten den Tunesier, der früher den Spezialkräften der tunesischen Armee angehörte. Die tunesische Regierung und private Sponsoren unterstützen sein Projekt. In Hammamet wurde der Freiwasserschwimmer mit Applaus und der Nationalhymne empfangen.

Erschöpft, aber glücklich, rang er nach Luft und rief „Tounes“ (Tunesien). Nejib Belhedi, der seine Pressekonferenzen gerne im Wasser gibt, ließ sich durch nichts von seinem Traum abbringen, weder von der Pandemie, noch von gesundheitlichen Problemen. Vor einem Jahr ließ er sich ein künstliches Hüftgelenk einsetzen. Zuvor hatte er eine Herzoperation überstanden. Im Juli wird er 70 Jahre alt. Er fühlte sich gut vorbereitet, denn er hatte schon mehrere Rekorde aufgestellt. Im Jahr 1993 war er der erste – und bis heute einzige – Tunesier, der durch den Ärmelkanal schwamm.

Außerdem schaffte er es ins Guinnessbuch der Rekorde, nachdem er 2018 von seiner Heimatstadt Sfax in 76 Stunden und 30 Minuten zur Insel Djerba geschwommen war. Das war die längste Schwimmdauer im offenen Wasser ohne Unterbrechung. Zuvor hatte er schon die gesamte, 1400 Kilometer lange Küste Tunesiens abgeschwommen und tonnenschwere Schiffe hinter sich hergezogen.

Mehr zum Thema 1/

Doch für Unerfahrene ist das Mittelmeer gefährlich: Dutzende Menschen, die aus Tunesien aufbrachen, ertranken schon in diesem Jahr. Im vergangenen Jahr versuchten 15 671 Migranten, von Tunesien nach Italien zu gelangen. Nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration wurden im Jahr 2021 fast 2000 Migranten vermisst oder ertranken im Mittelmeer.