Rebecca Ferguson im Interview : „Ich habe Angst vor der Bühne“

In „Rose The Hat“ schlüpft Rebecca Ferguson in die Rolle der Antagonistin. Im Interview spricht die Schauspielerin über animalische Mutterinstinkte, ihr Gefühl, nicht zu genügen, und ihre frühere Schwärmerei für Tom Cruise.

Foltert erst Kinder und isst danach mit ihnen Salami-Pizza am Set: Rebecca Ferguson, bekannt aus „Mission Impossible“, spielt jetzt in einem Horrorfilm mit. Bild: ddp Images

Wenn Rebecca Ferguson die Schurkin spielt, wechselt man als Zuschauer sogar in einer Stephen-King-Verfilmung wie „Doctor Sleeps Erwachen“ sympathiemäßig auf die dunkle Seite des Ensembles. Ihre Interpretation von „Rose The Hat“, Anführerin einer Gruppe von Untoten, die sich von der Lebensenergie anderer Menschen ernährt, ist unwiderstehlich charismatisch und sexy. Das Interview findet in einem Londoner Hotel in der Nähe des Parlaments statt. „Wird das ein längeres Gespräch?“, will Ferguson wissen. „Dann ziehe ich die High Heels aus. Das können Sie dann später in Ihrem Vorspann schreiben: Die atemberaubende Rebecca Ferguson schritt elegant in die Suite und entledigte sich ihres Schuhwerks.“

Als Schurkin wirken Sie wie ein Rockstar. Wen hatten Sie bei der Rollenentwicklung im Sinn?

Ich habe in der Vorbereitung tatsächlich an Rockstars gedacht, sogar an einen bestimmten. Ich will nicht sagen, wer es ist. Das wäre zu simpel. Obwohl es offensichtlich ist mit dem Hut, den ich trage. Ich möchte kein Rollenmuster bedienen und etwas spielen, das wir so ähnlich schon einmal gesehen haben. Ich will mein eigenes Wesen erschaffen.

Dieses Wesen quält Kinder. Haben Sie sich keine Sorgen um Ihr Image gemacht?

Natürlich habe ich darüber nachgedacht. Aber Leute! Es handelt sich hier um einen Stephen-King-Film! Und der soll verstörend sein. Wenn du ein Problem damit hast, vor der Kamera Kinder zu quälen, oder wenn du die Rolle der Antagonistin nicht mit allen Konsequenzen spielen willst, dann hast du in so einem Film nichts zu suchen.

Wie läuft so ein Drehtag? Sie foltern das Kind, und anschließend essen Sie zusammen ein Stück Kuchen?

In der Regel essen wir Salami-Pizza. Kein Witz. Das ist das Lieblingsgericht von Regisseur Mike Flanagan und deshalb unverzichtbar am Filmset, mit Peperoni. Man hat mich tatsächlich vorher gefragt, wie ich mich mit diesen Szenen fühle. Ich bin aber weniger psychologisch in die Geschichte eingestiegen. Ich habe mich auf das Physische konzentriert und mit Terry Notary an diesen Szenen gearbeitet. Er ist ein unglaublich guter Bewegungschoreograph und Schauspieler, der auch an Filmen wie „Planet der Affen“ oder „Avengers“ mitgearbeitet hat. Sie haben ihn extra für mich eingeflogen. Meine Bewegungen in diesen eigentlich brutalen Szenen sollten schön und anmutig wirken, etwas Musikalisches haben. Ich war so darauf konzentriert, dass ich das Opfer vor mir gar nicht wahrgenommen habe.

Aber Sie filetieren da Menschen.

Ja, jeden, der den sogenannten „Steam“ hat, diese Lebensenergie, von der ich und meine Kumpane uns in dieser Geschichte ernähren, um länger zu leben. Und je mehr Menschen ich filetiere, desto mehr „Steam“ habe ich. Ein längeres Leben ist ja irgendwie auch ein legitimes Motiv, nur hat es für andere Menschen leider tödliche Konsequenzen.

Eigentlich hassen Sie Horrorfilme?

Mein Mann hat mich in der Vorbereitung förmlich dazu gezwungen, mir ein paar Klassiker des Genres anzusehen. Als Erstes sahen wir „Annabelle“, obwohl mein Mann ganz genau wusste, wie schrecklich ich genau diese Art Film finde. Sein Argument war, ich solle mir bewusst werden, was mir in diesen Filmen richtig Angst macht.

Was denn?

Serienkiller und alles, was mit Kindern zu tun hat. Gerade die Ängste, die ich spüre, wenn Kinder involviert sind, fühlen sich unkontrollierbar an, weil diese Szenen so herzzerreißend widerwärtig sind. Das weckt animalische Mutterinstinkte in mir, und ich möchte den Angreifer attackieren. Und ich verliere generell nicht gern die Kontrolle.

Geht es beim Schauspielen nicht häufig darum, die Kontrolle zu verlieren?