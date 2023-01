Extremschwimmerin Pohl : „In der letzten halben Stunde hätte mich wohl nichts mehr aufhalten können“

Und dann erreichte Nathalie Pohl Land. Nach gut 15 Stunden Schwimmen, nach 47 Kilometern zwischen den beiden hawaiianischen Inseln Moloka’i und O’ahu, nach weit mehr als 50.000 Armzügen. Ein großartiger Moment, Erleichterung, Erfüllung, Glück – so stellt man sich das vor. All die Monate der Vorbereitung, die Trainingsstunden, der Kampf gegen Wellen, Strömung, Dunkelheit, Strapazen. Alles vorbei in diesem Moment.

Bernd Steinle Redakteur im Ressort „Deutschland und die Welt“. Folgen Ich folge

In Wahrheit war der Moment nicht so schön. „Man realisiert das erst gar nicht, dass man es geschafft hat“, sagt Nathalie Pohl. Weil die Erschöpfung so gewaltig ist und weil es ohnehin ein heikler Augenblick ist, wenn man nach 15 Stunden im Wasser aufsteht und an Land geht. „Da schießt das Blut runter, du fällst direkt wieder um“, sagt Pohl. „Am besten versucht man, ein bisschen rauszurobben.“