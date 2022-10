Technische Analyse : Aus Kursverlusten die richtige Lehre ziehen

Eine Baisse am Aktienmarkt liefert mit Blick auf die Einzeltitel sehr unterschiedliche Formen von Abwärtsbewegungen. Hierzu zählt auch der sich beschleunigende Abwärtstrend. Hierbei sorgen ständig neue Verkaufssignale für eine immer höhere Abwärtsdynamik, die dann in einer ausgeprägt überverkauften Lage und oft in einem Ausverkauf endet. Als Konsequenz bietet sich in dem Fall die Aufgabe der vorher defensiven technischen Haltung gegenüber dieser Aktie an. Im Regelfall schlagen aber die Kurse nach dem Abschluss eines beschleunigten Abwärtstrends nicht direkt nach oben um, da die fundamentalen und wirtschaftlichen Herausforderungen, die diese Abwärtsbewegung mit bewirkt haben, für die Unternehmen oft einen mittel- und langfristigen Charakter aufweisen.

Hieraus leiten sich zwar jederzeit Trading-Chancen in diesem Wert ab. Für den Aufbau von Investmentpositionen sollten aber tragfähige Bodenformation oder technische Investmentkaufsignale abgewartet werden. Weit fortgeschrittene beschleunigte Abwärtstrends finden sich im Dax beim Immobilienkonzern Vonovia und im M-Dax beim Internetspezialisten United Internet.