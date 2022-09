Der Staat als Firmenretter : Warum die Lufthansa zum guten Geschäft für die Steuerzahler wurde

Als im September 2008 die Finanzkrise mit der Insolvenz der Bank Lehman Brothers eskalierte, war das Wort „Systemrelevanz“ noch weitgehend unbekannt. Heutzutage ist Systemrelevanz fast zum geflügelten Wort geworden. Darin spiegelt sich ein umfängliches Handeln des Staates. Die Bundesregierung meint, nicht nur Banken, sondern auch andere private Unternehmen, die eine (zu) wichtige Rolle in der Volkswirtschaft spielen, retten zu müssen. Da sie Teil der kritischen Infrastruktur sind, stützte der Staat in der Corona-Pandemie auch Luftfahrt- und Tourismusunternehmen wie Lufthansa und TUI ; jetzt stellt er für Gasimporteure wie Uniper und VNG Eigenkapital bereit. Dabei hat der Bund aus Fehlern, die er beim Einstieg als Eigentümer in Banken in der Finanzkrise begangen hat, Lehren gezogen.

Hanno Mußler Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Neben der Notverstaatlichung des Immobilienfinanzierers Hypo Real Estate ist die Rettung der Commerzbank im Winter 2008/2009 das Paradebeispiel für heutige Staatsrettungen von Unternehmen. Damals stellte der Bund aus Mitteln seines 2008 geschaffenen Bankenrettungsfonds Soffin der Commerzbank 18,2 Milliarden Euro zur Verfügung. Die gesamte Commerzbank war an der Börse damals nicht einmal mehr vier Milliarden Euro wert, doch der Bund wollte nicht Mehrheitseigentümer werden. Jeder Anschein, der Staat nehme Einfluss auf die Geschäftspolitik, sollte vermieden werden. Die Bundesregierung entsendet zwar inzwischen Vertreter in den Aufsichtsrat, scheut aber als größter Aktionär davor zurück, den Vorsitz im Kontrollgremium zu besetzen.

18,2 Milliarden Euro für die Commerzbank

Im Winter 2008/2009 kaufte der Staat nur für 1,8 Milliarden Euro Commerzbank-Aktien, die dann einem Anteil von 25,1 Prozent entsprachen. Der Großteil des Staatsgeldes, 16,4 Milliarden Euro, floss als stille Einlage, für die von der Commerzbank Zinsen in Höhe von 9 Prozent jährlich gezahlt werden sollten. Diese Mischung aus direkter Beteiligung über Aktien und indirekter Beteiligung über stille Einlagen wurde vom Bund auch bei der Lufthansa-Rettung praktiziert.

Allerdings zog die Finanzagentur, die seit 2018 den Bankenrettungsfonds und seit 2020 den in der Corona-Pandemie aufgelegten Wirtschaftsstabilisierungsfonds verwaltet, Lehren aus den Bankenrettungen. So war der Soffin im Winter 2008/2009 über eine Kapitalerhöhung in die Commerzbank eingestiegen, der Einstiegspreis orientierte sich am Börsenkurs. Darüber hinaus beteiligte sich der Bund später an weiteren Kapitalerhöhungen der Commerzbank an der Börse, agierte damit wie ein normaler Anleger. Sein Einstiegskurs beträgt rund 26 Euro je Aktie. Das ist weit entfernt vom heutigen Commerzbank-Aktienkurs von rund 8 Euro. Aus den investierten 5,05 Milliarden Euro ist also ein staatliches Aktienpaket geworden, das an der Börse nur noch 1,6 Milliarden Euro wert ist. Mit anderen Worten: Der Staat liegt gut 3,4 Milliarden Euro im Verlust und hat nicht mehr 25,1, sondern nur noch 15,6 Prozent der Commerzbank-Aktien.