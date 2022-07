Verbraucherpreise : Eine kleine Delle im Anstieg der Inflation

Zum ersten Mal in diesem Jahr ist die Inflationsrate in Deutschland von einem Monat zum anderen jetzt gesunken: Im Juni lag die Teuerung bei 7,6 Prozent, nach 7,9 Prozent im Mai. Das Statistische Bundesamt hat am Mittwoch eine entsprechende erste Schätzung bestätigt und dazu detailliertere Zahlen für einzelne Produkte veröffentlicht. Aus denen geht hervor, dass die Einführung des 9-Euro-Tickets im Nahverkehr der Bahn offenbar einen spürbaren Beitrag zum Rückgang der Inflationsrate geleistet hat. „Das 9-Euro-Ticket hat die Inflationsrate im Juni um 0,8 Prozentpunkte tiefer ausfallen lassen als sonst“, sagt Jörg Krämer, der Chefvolkswirt der Commerzbank. „Das lag vor allem an der Verbilligung der kombinierten Tickets für Bahn und Bus.“ Dagegen sei der Preisrückgang für Bahntickets im Nahverkehr allein weniger ins Gewicht gefallen, weil der Anteil am Warenkorb vergleichsweise niedrig sei.

Der Effekt der gesenkten Energiesteuer auf Kraftstoff („Tankrabatt“) lasse sich aus der Statistik der Verbraucherpreise allein hingegen nicht exakt berechnen, da unklar sei, in welchem Umfang die Mineralölkonzerne die Steuersenkung an die Verbraucher weitergegeben hätten und in welchem Umfang einfach niedrigere Rohölpreise für den leichten Rückgang der Benzinpreise verantwortlich waren. Dazu gibt es unterschiedliche Studien mit zum Teil gegenläufigen Ergebnissen.