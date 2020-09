Frankfurter Börse : Leitindex Dax nimmt Kurs auf Corona-Hoch

Aktualisiert am

Der Schock an der amerikanischen Tech-Börse hat den deutschen Aktienmarkt weitgehend unbeeindruckt gelassen. Jetzt versucht der Leitindex, die Marke von 13.000 Punkten deutlich hinter sich zu lassen.

Kurstafel in Frankfurt Bild: dpa

Nach dem kräftigen Anstieg zur Wochenmitte hat der Dax seine Kursgewinne am Donnerstag ausgebaut. Der deutsche Leitindex stieg in den ersten Minuten um 0,4 Prozent auf 13.291 Punkte. Damit nimmt er allmählich wieder Kurs auf das in der Vorwoche erreichte Hoch seit dem Corona-Crash bei 13,460 Punkten.

Der M-Dax der mittelgroßen Werte dagegen rückte am Donnerstag bislang nur um 0,08 Prozent auf 27.556 Zähler vor. Für den Eurozonen-Leitindex Euro Stoxx ging es um 0,2 Prozent nach oben.

Tags zuvor waren die Stabilisierung an der amerikanischen Technologiebörse Nasdaq sowie die Aussicht auf eine etwas optimistischere Europäische Zentralbank (EZB) die Auslöser des kräftigen Kursanstiegs.

Am frühen Donnerstagnachmittag werden nun die neuen Projektionen der EZB erwartet. Dabei wird es auch darum gehen, ob Notenbankchefin Christine Lagarde auf die geänderte geldpolitische Strategie der amerikanischen Zentralbank Fed eingehen wird. Ihre lockere Geldpolitik wird die EZB laut Ökonomen indes bestätigen.

Der pure Anlagedruck und die Alternativlosigkeit von Aktien angesichts einer noch auf Jahre hinaus ultraexpansiven Geldpolitik der Notenbanken trieben die Investoren weiter in den Aktienmarkt, analysierte Marktexperte Milan Cutkovic vom Broker AxiTrader.

Tesla -- -- (--) NASDAQ Tradegate Xetra London Lang & Schwarz Frankfurt Stuttgart Wien Schweiz Schweiz OTC Schweiz 1T

1W

3M

1J

3J

5J Zur Detailansicht

Beflügelt von Kursgewinnen an der Wall Street haben die asiatischen Börsen am Donnerstag ihre längste Verlustserie seit Februar beendet. In Tokio stieg der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um rund 0,9 Prozent auf 23.235 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index gewann 1,2 Prozent.

Auch an den Handelsplätzen in China und Südkorea ging es aufwärts. Japans Technologie- und Halbleiterwerte folgten dem Erholungskurs der amerikanischen Konkurrenten und legten zu.

Die Papiere des Internetdienstleisters Rakuten kletterten um 7,8 Prozent, die Titel des Halbleiter-Herstellers Screen Holdings gewannen rund ein Prozent. „Da jedoch eine gewisse Volatilität an den Märkten zurückgekehrt ist, ist es noch zu früh zu sagen, ob der Ausverkauf vorbei ist oder ob die Erholung der vorigen Nacht nur eine Pause ist“, erklärten die Ökonomen der ANZ-Bank. Nach einer dreitägigen Talfahrt waren US-Anleger am Mittwoch an die Aktienmärkte zurückgekehrt. Andrea Cicione, Chef-Anlagestratege des Research-Hauses TS Lombard, bezeichnete die Kurskorrektur der vergangenen Tage als gesund.

Die massive Überbewertung vor allem der Technologiewerte habe sich nun wieder etwas normalisiert. In China waren im Vorfeld eines nationalen Feiertages Aktien von Spirituosen-Herstellern gefragt. Die Papiere des größten Anbieters Kweichow Moutai stiegen um 1,4 Prozent, der Branchenzweite Wuliangye Yibin verzeichnete sogar ein Kursplus von 3,1 Prozent.